Чаще всего, что писали об актере, была тема его личной жизни. А все потому, что хоть он и ни разу не женился, однако избранниц у него было немало, передает 24 Канал.

Также читайте Голливудские актеры без Оскара: кто никогда не получал престижной награды

Женщины Леонардо Ди Каприо – кто они?

Бриджет Холл

Пара встречалась в тот период, когда обоим еще даже не было 20 лет. Актер встречался с моделью на протяжении 1994 года. Хотя отношения у пары не сложились, однако у обоих карьера пошла вверх.

Леонардо Ди Каприо и Бриджет Холл / Фото из открытых источников

Кристен Занг

В 1996 году любимец Голливуда появился на премьере фильма "Ромео + Джульетта" с моделью и актрисой Кристен Занг. Эти отношения продолжались аж 4 года, однако избранницу под венец Ди Каприо не повел. Оказалось, что именно девушка стала инициатором разрыва.

Леонардо Ди Каприо и Кристен Занг / Фото Getty images

Жизель Бюндхен

С 2000 до 2005 года бразильянка Жизель Бюндхен занимала в сердце актера особое место. Женщина впоследствии рассказывала, что благодаря Лео бросила курить, избавилась от привычки употреблять алкоголь, а также научилась больше отдыхать от работы. Что интересно, до сих пор неизвестно, почему они расстались.

Леонардо Ди Каприо и Жизель Бюндхен / Фото Getty images

Бар Рафаэли

Супермодель была в отношениях с голливудским актером с 2006 по 2011 год. Более того, Бар была замужем перед тем, как начала встречаться с Ди Каприо. Да и этот союз не стал для Лео последним в жизни.

Леонардо Ди Каприо и Бар Рафаэли / Фото Getty images

Блейк Лайвли

В том году, когда Ди Каприо разошелся с Рафаэли, он закрутил роман с актрисой Блейк Лайвли. Они встречались где-то 5 месяцев, однако завязать крепкие отношения не получилось. Сегодня у них хорошие дружеские взаимоотношения.

Леонардо Ди Каприо и Блейк Лайвли / Фото из открытых источников

Эрин Хезертон и другие мимолетные романы

Следующие годы для обладателя Оскара стали довольно бурными на количество романов. В конце 2011 года завязал отношения с моделью Victoria's Secret – Эрин Хезертон. Но этот союз распался из-за напряженных рабочих графиков.

2013 год – бразильская модель Кэт Торрес;

2014 год – немецкая модель Тони Гаррн;

2015 год – американская манекенщица Келли Рорбах;

2016 год – Рианна, но актер отрицал эти отношения;

2017 – 2022 – Камилла Мароне.

В 2022 году в сети распространились слухи, что новая избранница Ди Каприо – модель Джиджи Хадид.

Через год стало известно, что Лео встречается итальянской моделью Витторией Черетти. В августе этого года пару заметили на отдыхе на яхте в Средиземном море.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти / Фото из открытых источников

Интересно, что одни инсайдеры уверяют, что голливудский актер хочет жениться, а вот другие утверждают, что мужчина не спешит прощаться со статусом холостяка.

Недавно мы рассказывали, как на протяжении карьеры менялся легендарный Леонардо Ди Каприо.