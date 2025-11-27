На стримінговій платформі наразі список найпопулярніших стрічок очолює саме така – фільм під назвою "Труднощі із шампанським". У матеріалі 24 Каналу з посиланням на Netflix можна дізнатися більше про сюжет, акторський склад та кому варто подивитися цей фільм.

Рекомендуємо Де дивитись фінальні епізоди серіалу "Дивні дива", який усі чекали понад 3 роки

Що відомо про фільм "Труднощі із шампанським"?

Це романтична американська комедія режисера Марка Стівена Джонсона, яку варто подивитися саме сьогодні. Адже наближається улюблений багатьма період – різдвяно-новорічні свята, що дарують неймовірні емоції. А ця стрічка допоможе налаштуватися на гарний настрій та теплі сімейні посиденьки.

Сюжет зосереджується на керівниці компанії відомого бренду шампанського. Вона вирушає до Франції, аби продати свій бренд, і дуже хоче встигнути завершити всі справи до Різдва. Проте, вирушаючи в цю поїздку, вона ще зовсім не здогадується, чим усе для неї обернеться. Як це часто буває, плани стрімко змінюються, адже в життя несподівано постукало кохання.

"Труднощі із шампанським": дивіться онлайн трейлер фільму

Милий парижанин дарує їй стільки емоцій і вражень, що вона до цього зовсім не готова. Ба більше, для неї стає справжнім шоком те, ким насправді виявляється її новий знайомий – спадкоємець ігристої імперії.

Головні ролі у фільмі зіграли Мінка Келлі, Том Вознічка, Шейн Емсінг, Тібо де Монталамбер, Астрід Веттнал, Флула Борґ, Ксав'єр Семюель.

Глядачі відзначають, що це чудовий легкий фільм про те, як Париж і Різдво творять дива. Тож якщо ви прагнете зануритися у справжню різдвяну казку – саме час це зробити.

До речі, Netflix "впав" під час прем'єри "Дивних див", а актори звернулися до українців

Які ще фільми зараз популярні на Netflix?

Уже кілька тижнів поспіль перше місце на стримінговій платформі Netflix займала стрічка "Франкенштайн". Це жахастик, який полюбився багатьом, однак зрештою саме фільму "Труднощі із шампанським" вдалося витіснити його на друге місце. Ось, які ще фільми увійшли у топ 10 на Netflix:

"Франкенштайн"

"Лише уві сні"

"Різдво з колишнім"

"Потяг у снах"

"Манго"

"Ебіґейл"

"Будинок з динаміту"

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

"Жінка з каюти №10"

Обирайте свого фаворита для перегляду уже сьогодні.