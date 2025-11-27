І нарешті це сталося: 5 сезон "Дивних див" уже доступний для перегляду онлайн. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де його можна подивитись.

Де дивитись фінальний сезон серіалу "Дивні дива"?

П'ятий сезон, який стане фінальним, можна подивитися на стримінговій платформі Netflix. Щоправда, під час прем'єри першої частини фінального сезону сервіс дав збій.

Через величезну кількість переглядів користувачі почали скаржитися на те, що серії неможливо переглянути, проте проблему швидко виявили та усунули. Відомо, що сервіс відновив роботу для всіх облікових записів протягом п'яти хвилин. Тож ви з легкістю можете продовжити перегляд.

На стримінговому сервісі наразі доступні перші чотири епізоди, які вийшли 26 листопада о 17:00 за тихоокеанським часом. Якщо рахувати за українським часом, це відповідає 27 листопада о 03:00.

"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер 5 сезону серіалу

Про що буде сюжет 5 сезону серіалу?

П'ятий сезон серіалу "Дивні дива", прем'єра якого відбулася 27 листопада, стане фінальним у цій історії.

Дія відбуватиметься у 1987 році в містечку Гоукінс.

