Ось добірка серіалів на 24 Каналі, які подарують відчуття 80-х років, містичних загадок і неймовірних пригод. Серед цих гостроцікавих сюжетних ліній точно знайдеться та, яка доповнить список улюблених.
Які серіали схожі до "Дивних див"?
"Маніяк"
Рейтинг IMDb: 7,6
Два незнайомці, Овен та Еммі, беруть участь у таємничому фармацевтичному експерименті, що обіцяє вилікувати їхні психологічні проблеми за допомогою серії психоделічних препаратів.
Проте все йде не за планом: вони потрапляють у спільні фантастичні та сюрреалістичні світи, де реальність та уява переплітаються.
Серіал "Маніяк": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Чорне дзеркало"
Рейтинг IMDb: 8,5
Антологічний серіал, який показує темну сторону технологій і сучасного суспільства. Кожна серія – окрема історія: від альтернативної реальності у соцмережах до штучного інтелекту і цифрових клонів. Серіал змушує задуматися про наслідки людських рішень і майбутнє технологій.
Серіал "Чорне дзеркало": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Доктор Хто"
Рейтинг IMDb: 8,2
Культовий британський серіал про таємничого Чужого, на ім'я Доктор, який подорожує у часі та просторі на космічному кораблі ТАРДІС. Разом із супутниками він рятує цивілізації, розкриває космічні таємниці та бореться зі злом, поєднуючи пригоди, фантастику і гумор.
Серіал "Доктор Хто": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Венздей"
Рейтинг IMDb: 8,0
Серіал про дочку родини Аддамсів – Венздей, яка вступає до академії Nevermore, де навчаються надзвичайні підлітки. Венздей розслідує таємничі події у школі та містечку, одночасно намагаючись розкрити секрети своєї родини.
Серіал "Венздей": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Академія Амбрелла"
Рейтинг IMDb: 8,0
Сім дітей з надздібностями, яких усиновив мільярдер, збираються разом після смерті батька, щоб врятувати світ від неминучої апокаліптичної загрози. У сюжеті можна зустріти супергеройську тематику, сімейні конфлікти та подорожі у часі.
Серіал "Академія Амбрелла": дивіться онлайн трейлер серіалу
