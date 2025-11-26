Ось добірка серіалів на 24 Каналі, які подарують відчуття 80-х років, містичних загадок і неймовірних пригод. Серед цих гостроцікавих сюжетних ліній точно знайдеться та, яка доповнить список улюблених.

Які серіали схожі до "Дивних див"?

"Маніяк"

Рейтинг IMDb: 7,6

Два незнайомці, Овен та Еммі, беруть участь у таємничому фармацевтичному експерименті, що обіцяє вилікувати їхні психологічні проблеми за допомогою серії психоделічних препаратів.

Проте все йде не за планом: вони потрапляють у спільні фантастичні та сюрреалістичні світи, де реальність та уява переплітаються.

"Чорне дзеркало"

Рейтинг IMDb: 8,5

Антологічний серіал, який показує темну сторону технологій і сучасного суспільства. Кожна серія – окрема історія: від альтернативної реальності у соцмережах до штучного інтелекту і цифрових клонів. Серіал змушує задуматися про наслідки людських рішень і майбутнє технологій.

"Доктор Хто"

Рейтинг IMDb: 8,2

Культовий британський серіал про таємничого Чужого, на ім'я Доктор, який подорожує у часі та просторі на космічному кораблі ТАРДІС. Разом із супутниками він рятує цивілізації, розкриває космічні таємниці та бореться зі злом, поєднуючи пригоди, фантастику і гумор.

"Венздей"

Рейтинг IMDb: 8,0

Серіал про дочку родини Аддамсів – Венздей, яка вступає до академії Nevermore, де навчаються надзвичайні підлітки. Венздей розслідує таємничі події у школі та містечку, одночасно намагаючись розкрити секрети своєї родини.

"Академія Амбрелла"

Рейтинг IMDb: 8,0

Сім дітей з надздібностями, яких усиновив мільярдер, збираються разом після смерті батька, щоб врятувати світ від неминучої апокаліптичної загрози. У сюжеті можна зустріти супергеройську тематику, сімейні конфлікти та подорожі у часі.

