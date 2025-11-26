Вот подборка сериалов на 24 Канале, которые подарят ощущение 80-х годов, мистических загадок и невероятных приключений. Среди этих остроинтересных сюжетных линий точно найдется та, которая дополнит список любимых.

Какие сериалы похожи на "Очень странные дела"?

"Маньяк"

Рейтинг IMDb: 7,6

Два незнакомца, Овен и Эмми, участвуют в таинственном фармацевтическом эксперименте, что обещает вылечить их психологические проблемы с помощью серии психоделических препаратов.

Однако все идет не по плану: они попадают в общие фантастические и сюрреалистические миры, где реальность и воображение переплетаются.

"Черное зеркало"

Рейтинг IMDb: 8,5

Антологический сериал, который показывает темную сторону технологий и современного общества. Каждая серия – отдельная история: от альтернативной реальности в соцсетях до искусственного интеллекта и цифровых клонов. Сериал заставляет задуматься о последствиях человеческих решений и будущем технологий.

"Доктор Кто"

Рейтинг IMDb: 8,2

Культовый британский сериал о таинственном Чужом, по имени Доктор, который путешествует во времени и пространстве на космическом корабле ТАРДИС. Вместе со спутниками он спасает цивилизации, раскрывает космические тайны и борется со злом, сочетая приключения, фантастику и юмор.

"Венздей"

Рейтинг IMDb: 8,0

Сериал о дочери семьи Аддамсов – Венздей, которая поступает в академию Nevermore, где учатся чрезвычайные подростки. Венздей расследует таинственные события в школе и городке, одновременно пытаясь раскрыть секреты своей семьи.

"Академия Амбрелла"

Рейтинг IMDb: 8,0

Семь детей со сверхспособностями, которых усыновил миллиардер, собираются после смерти отца, чтобы спасти мир от неизбежной апокалиптической угрозы. В сюжете можно встретить супергеройскую тематику, семейные конфликты и путешествия во времени.

