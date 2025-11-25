24 Канал подготовил подборку фильмов о любовных треугольниках. Ищите, что посмотреть после рабочего дня.

Фильмы про любовные треугольники

"Сирано" (2021)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Это экранизации драмы "Сирано де Бержерак" французского поэта Эдмона Ростана. В главных ролях: Питер Динклэйдж и Хейли Беннетт.

Поэт и фехтовальщик Сирано де Бержерак не решается признаться в своих чувствах к Роксане. Когда женщина влюбляется в новобранца Кристиана де Невильетта, он вынужден смириться с этим. Однако Сирано все равно беспокоит его невысказанная любовь к Роксане. Наберется ли главный герой смелости?

"Сирано": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вики Кристина Барселона" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

После просмотра фильма Вуди Аллена вы задумаетесь, что такое настоящая любовь. Главные роли в нем сыграли Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Скарлетт Йоханссон и Ребекка Холл.

Хуан Антонио – страстный и романтичный художник, который развелся со своей женой Марией Еленой. Во время художественной вечеринки мужчина встречает двух американок – Вики и Кристину. Это знакомство меняет жизнь всех.

"Вики Кристина Барселона": смотрите онлайн трейлер фильма

"Соперники" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Это популярная спортивная трагикомедия итальянского режиссера Луки Гваданьино, которая вышла в прошлом году. В фильме снялись Зендея, Джош О'Коннор и Майк Фейст.

В центре сюжета – талантливая теннисистка Таши Дункан, которая стала тренером. Ее муж Арт Дональдсон – тоже теннисист. Он терпит поражения, однако жена придумывает, как найти выход из затруднительного положения.

Вдруг происходят неожиданные обстоятельства. Дело в том, что следующим соперником Арта становится его бывший лучший друг и экс-возлюбленный Таши Патрик Цвейг. Ситуация становится более напряженной.

"Соперники": смотрите онлайн трейлер фильма