24 Канал підготував добірку фільмів про любовні трикутники. Шукайте, що подивитися після робочого дня.

Фільми про любовні трикутники

"Сірано" (2021)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Це екранізації драми "Сірано де Бержерак" французького поета Едмона Ростана. У головних ролях: Пітер Дінклейдж і Хейлі Беннетт.

Поет та фехтувальник Сірано де Бержерак не наважується зізнатися у своїх почуттях до Роксани. Коли жінка закохується у новобранця Крістіана де Невільєтта, він змушений змиритися із цим. Однак Сірано все одно турбує його невисловлене кохання до Роксани. Чи набереться головний герой сміливості?

"Сірано": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вікі Крістіна Барселона" (2008)

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Після перегляду фільму Вуді Аллена ви задумаєтесь, що таке справжнє кохання. Головні ролі у ньому зіграли Хав'єр Бардем, Пенелопа Крус, Скарлетт Йоханссон і Ребекка Голл.

Хуан Антоніо – пристрасний і романтичний художник, який розлучився зі своєю дружиною Марією Еленою. Під час мистецької вечірки чоловік зустрічає двох американок – Вікі та Крістіну. Це знайомство змінює життя всіх.

"Вікі Крістіна Барселона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Суперники" (2024)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Це популярна спортивна трагікомедія італійського режисера Луки Гваданьїно, яка вийшла торік. У фільмі знялися Зендея, Джош О'Коннор і Майк Фейст.

У центрі сюжету – талановита тенісистка Таші Дункан, яка стала тренеркою. Її чоловік Арт Дональдсон – теж тенісист. Він зазнає поразок, однак дружина придумує, як знайти вихід зі скрутного становища.

Раптом стаються неочікувані обставини. Річ у тім, що наступним суперником Арта стає його колишній найкращий друг та екскоханий Таші Патрік Цвейг. Ситуація стає напруженішою.

"Суперники": дивіться онлайн трейлер фільму