Сейчас ленту можно посмотреть в свободном доступе на YouTube. В материале 24 Канала рассказываем, какие еще современные украинские сериалы стали настоящими хитами.

Какие украинские сериалы похожи на "Обратное направление"?

"Реванш"

"Реванш" – это украинский сериал, премьера которого состоялась в 2024 году. Прошел уже год, а украинские зрители до сих пор считают его одним из самых интересных сериалов современности. Он состоит из 24 серий, а главные роли исполнили Анна Сердюк, Евгений Лесничий, Клавдия Дрозд, Александр Соколов, Алексей Нагрудный, Дарья Трегубова и другие актеры.

"Реванш": смотрите онлайн 1 эпизод сериала

В центре сюжета – история Валентины, которой пришлось пройти немало, чтобы осуществить свою мечту и жить счастливой жизнью. Она талантливая ученая, которая прекрасно разбирается в химии и почти готова выстроить блестящую карьеру. Однако ее жизнь разрушают близкие люди, из-за чего она попадает в тюрьму.

Так Валентина теряет все, что имела. И в момент, когда кажется, что уже ничего нельзя спасти, она не опускает руки и продолжает борьбу.

Также в список украинских сериалов, которые стали самыми популярными за последние несколько лет, вошли такие кинопроекты:

"Узнай меня"

"Любовь и пламя"

"Ключи от правды"

"Парочка следователей"

Некоторые из них доступны на YouTube, другие – нет. И все эти сериалы покорили зрителей своими сюжетными линиями, актерской игрой, интригой и напряжением – они заставляют волноваться за любимых персонажей и их судьбы.