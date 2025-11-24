В материале 24 Канала мы собрали интересные украинские фильмы, вышедшие в 2003, 2005 и 2011 годах. Выбирайте своего фаворита и окунитесь в украинскую историю, просмотрев действительно легендарные кинопроекты украинского кинематографа.

Какие старые украинские фильмы должен увидеть каждый?

"Путники" (2005)

Это документальная короткометражка, премьера которой состоялась в 2005 году. Фильм можно посмотреть всего за 10 минут, однако он касается важной темы. Лента исследует взаимодействие между институциональным пространством и личной памятью.

"Путники": смотрите онлайн трейлер фильма

История о детстве, которое не вернется, о мечтах, которым остается быть только мечтами. Фильм касается многих важных моральных тем. Режиссером этой киноистории стал Игорь Стрембицкий. Над лентой также работали Наталья Конончук, Таисия Бойко и другие.

"Мамай" (2003)

Фильм "Мамай" вышел в 2003 году. Это лента легендарного украинского режиссера Олеся Санина, которая состоит из нескольких историй.

Первая – "Дума о трех братьях азовских", песня XVI века, которую передавали кобзари и зафиксировали Лысенко и Квитка-Основьяненко. Вторая история взята из иранской литературы и устной традиции крымских татар – "Песня дервиша о трех доблестных мамлюках". В ней трое братьев, наемников в разных армиях, оставляют службу после того, как услышали плач Золотой Песенной Колыбели. Когда колыбель попадает к чужакам, татары теряют силу, а их род прерывается.

"Мамай": смотрите онлайн трейлер фильма

Лента имеет высокие зрительские рейтинги, а также поражает визуальной формой, музыкальным сопровождением и общей атмосферой, что завораживает и не отпускает зрителя.

"Гамер" (2011)

Еще один старый украинский фильм создал украинский режиссер Олег Сенцов. Премьера ленты "Гамер" состоялась в 2011 году.

В центре сюжета парень, по имени Косс. Он – геймер, который игнорирует все возможные правила поведения, не ходит на учебу, конфликтует с родителями. Но его любят фанаты, поэтому он много тренируется для того, чтобы стать лучшим.

"Гамер": смотрите онлайн трейлер фильма

Жизнь приводит Косса к тому, что он едет на чемпионат мира и занимает там второе место. Казалось бы, он возвращается домой героем. Но результат его достижений может быть не таким положительным, которого он ожидал.

Это история с глубоким смыслом и невероятной актерской игрой. Мрачная атмосфера фильма затягивает зрителя и помогает окунуться в мир главного персонажа.