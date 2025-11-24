В материале 24 Канала мы собрали интересные украинские фильмы, вышедшие в 2003, 2005 и 2011 годах. Выбирайте своего фаворита и окунитесь в украинскую историю, просмотрев действительно легендарные кинопроекты украинского кинематографа.
Какие старые украинские фильмы должен увидеть каждый?
"Путники" (2005)
Это документальная короткометражка, премьера которой состоялась в 2005 году. Фильм можно посмотреть всего за 10 минут, однако он касается важной темы. Лента исследует взаимодействие между институциональным пространством и личной памятью.
"Путники": смотрите онлайн трейлер фильма
История о детстве, которое не вернется, о мечтах, которым остается быть только мечтами. Фильм касается многих важных моральных тем. Режиссером этой киноистории стал Игорь Стрембицкий. Над лентой также работали Наталья Конончук, Таисия Бойко и другие.
"Мамай" (2003)
Фильм "Мамай" вышел в 2003 году. Это лента легендарного украинского режиссера Олеся Санина, которая состоит из нескольких историй.
Первая – "Дума о трех братьях азовских", песня XVI века, которую передавали кобзари и зафиксировали Лысенко и Квитка-Основьяненко. Вторая история взята из иранской литературы и устной традиции крымских татар – "Песня дервиша о трех доблестных мамлюках". В ней трое братьев, наемников в разных армиях, оставляют службу после того, как услышали плач Золотой Песенной Колыбели. Когда колыбель попадает к чужакам, татары теряют силу, а их род прерывается.
"Мамай": смотрите онлайн трейлер фильма
Лента имеет высокие зрительские рейтинги, а также поражает визуальной формой, музыкальным сопровождением и общей атмосферой, что завораживает и не отпускает зрителя.
"Гамер" (2011)
Еще один старый украинский фильм создал украинский режиссер Олег Сенцов. Премьера ленты "Гамер" состоялась в 2011 году.
В центре сюжета парень, по имени Косс. Он – геймер, который игнорирует все возможные правила поведения, не ходит на учебу, конфликтует с родителями. Но его любят фанаты, поэтому он много тренируется для того, чтобы стать лучшим.
"Гамер": смотрите онлайн трейлер фильма
Жизнь приводит Косса к тому, что он едет на чемпионат мира и занимает там второе место. Казалось бы, он возвращается домой героем. Но результат его достижений может быть не таким положительным, которого он ожидал.
Это история с глубоким смыслом и невероятной актерской игрой. Мрачная атмосфера фильма затягивает зрителя и помогает окунуться в мир главного персонажа.