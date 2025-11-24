Зараз стрічку можна подивитися у вільному доступі на YouTube. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, які ще сучасні українські серіали стали справжніми хітами.

Рекомендуємо 3 високорейтингові фільми на реальних подіях, які нікого не залишать байдужим

Які українські серіали схожі на "Зворотний напрямок"?

"Реванш"

"Реванш" – це український серіал, прем'єра якого відбулася у 2024 році. Минув уже рік, а українські глядачі й досі вважають його одним із найцікавіших серіалів сучасності. Він складається з 24 серій, а головні ролі виконали Анна Сердюк, Євген Лісничий, Клавдія Дрозд, Олександр Соколов, Олексій Нагрудний, Дар'я Трегубова та інші актори.

"Реванш": дивіться онлайн 1 епізод серіалу

У центрі сюжету – історія Валентини, якій довелося пройти чимало, аби здійснити свою мрію та жити щасливим життям. Вона талановита науковиця, яка чудово розуміється на хімії та майже готова вибудувати блискучу кар'єру. Однак її життя руйнують найближчі люди, через що вона потрапляє до в'язниці.

Так Валентина втрачає все, що мала. І в момент, коли здається, що вже нічого не можна врятувати, вона не опускає руки та продовжує боротьбу.

Дивіться також Не лише "Тіні забутих предків": які старі українські фільми варто подивитись кожному

Також до списку українських серіалів, які стали найпопулярнішими за останні кілька років, увійшли такі кінопроєкти:

"Впізнай мене"

"Кохання та полум'я"

"Ключі від правди"

"Парочка слідчих"

Деякі з них доступні на YouTube, інші – ні. Та всі ці серіали підкорили глядачів своїми сюжетними лініями, акторською грою, інтригою та напругою – вони змушують хвилюватися за улюблених персонажів та їхні долі.