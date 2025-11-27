И наконец это произошло: 5 сезон "Очень странных дел" уже доступен для просмотра онлайн. В материале 24 Канала рассказываем, где его можно посмотреть.

Где смотреть финальный сезон сериала "Очень странные дела"?

Пятый сезон, который станет финальным, можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Правда, во время премьеры первой части финального сезона сервис дал сбой.

Из-за огромного количества просмотров пользователи начали жаловаться на то, что серии невозможно посмотреть, однако проблему быстро обнаружили и устранили. Известно, что сервис возобновил работу для всех учетных записей в течение пяти минут. Поэтому вы с легкостью можете продолжить просмотр.

На стриминговом сервисе пока доступны первые четыре эпизода, которые вышли 26 ноября в 17:00 по тихоокеанскому времени. Если считать по украинскому времени, это соответствует 27 ноября в 03:00.

"Очень странные дела": смотрите онлайн трейлер 5 сезона сериала

О чем будет сюжет 5 сезона сериала?

Пятый сезон сериала "Очень странные дела", премьера которого состоялась 27 ноября, станет финальным в этой истории.

Действие будет происходить в 1987 году в городке Хоукинс.

