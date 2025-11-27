В материале 24 Канала узнавайте, что посмотреть на Netflix после работы. Сохраняйте нашу подборку, чтобы не тратить время на поиски фильма вечером.

Что посмотреть на Netflix после работы?

"Трудности с шампанским"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

Бизнесвумен Сидни Прайс планирует купить один из самых любимых шампанских домов Франции Château Cassell. В первую ночь в Париже женщина забывает о работе, чтобы прогуляться по вечернему городу, и встречает Анри. Они сразу находят общий язык, проводят вместе всю ночь. Между незнакомцами вспыхивает искра.

Утром Сидни отправляется в Шато Кассель, чтобы заключить сделку. Однако когда прибывает на место, то видит там Анри. Как оказалось, он – сын основателя компании Гюго.

"Трудности с шампанским": смотрите онлайн трейлер фильма

"Загадочное убийство"

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Нью-Йоркский полицейский Ник Шпиц (Адам Сэндлер) берет свою жену Одри Шпиц (Дженнифер Энистон) в путешествие по Европе, которое давно обещал. На самолете они встречают Чарльза Кэвендиша, который приглашает их на яхту пожилого миллиардера Малкольма Куинса. Вдруг супруги становятся главными подозреваемыми в убийстве.

"Загадочное убийство": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поймай мошенницу, если сможешь"

Рейтинг IMDb: 5.7/10

В фильме рассказывается о Сэнди Паттерсоне – менеджере среднего звена. Как-то у мужчины пропадают средства, а счета блокируются. Дело в том, что его документы нашла мошенница Диана, и теперь он должен ее найти.

"Поймай мошенницу, если сможешь": смотрите онлайн трейлер фильма