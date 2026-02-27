Через це 24 Канал вирішив розповісти про декілька детективних фільмів і серіалів, які доступні до перегляду на Netflix, які все ж мають шанс змінити ставлення до цього жанру.

"Клуб убивств по четвергах", 2025

Рейтинг IMDb: 6,5

У затишному британському містечку група пенсіонерів – Елізабет, Джойс, Ібрагім і Рон – щочетверга збирається у своєму "клубі" для обговорення нерозкритих справ. Їхні дискусії стають справжнім детективним розслідуванням, коли поряд відбувається реальне вбивство.

"Клуб убивств по четвергах": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ребека", 2020

Рейтинг IMDb: 6,1

Молода жінка знайомиться з британським аристократом Максиміліаном де Вінтером і виходить за нього заміж. Він перевозить її до свого родового маєтку Мендерлі, де зберігається пам'ять про його першу дружину – Ребеку. Таємниці минулого, холодна відданість економки місіс Денверс та навіть привид покійної дружини створюють навколо нової місіс Вінтер атмосферу страху.

"Ребека": дивіться онлайн трейлер фільму

"Каштановий чоловічок", 2021

Рейтинг IMDb: 7,6

У центрі історії – жорстоке вбивство, під час розслідування якого на місці злочину поліція знаходить загадкову фігурку, зроблену з каштанів. Двоє детективів, Тулін і Гесс, намагаються розплутати злочин, який пов'язаний із зникненням доньки відомої політичної діячки.

"Каштановий чоловічок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Фальсифікатор", 2025

Рейтинг IMDb: 6,6

Дія цієї кримінальної драми розгортається у Римі 1970-х років. Молодий художник потрапляє у світ фальсифікації творів мистецтва й стає майстром підробок у службі місцевих гангстерських угруповань. Поступово мистецтво перетворюється на бізнес, а ризик – на щоденну реальність.

"Фальсифікатор": дивіться онлайн трейлер фільму

"Круціята", 2022 – 2023

Рейтинг IMDb: 6,8

Серіал розповідає про роботу комісара Яна "Манджаро" Ґури та його колег з Варшавського відділу вбивств і кримінального терору. У першому сезоні вони розслідують низку складних і пов'язаних між собою злочинів — від викрадень до вбивств відомих людей. Другий сезон продовжує цю тему, зокрема у сфері наркоторгівлі, де кожний крок може коштувати життя.

"Круціята": дивіться онлайн трейлер серіалу

