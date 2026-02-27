Через це 24 Канал вирішив розповісти про декілька детективних фільмів і серіалів, які доступні до перегляду на Netflix, які все ж мають шанс змінити ставлення до цього жанру.
"Клуб убивств по четвергах", 2025
Рейтинг IMDb: 6,5
У затишному британському містечку група пенсіонерів – Елізабет, Джойс, Ібрагім і Рон – щочетверга збирається у своєму "клубі" для обговорення нерозкритих справ. Їхні дискусії стають справжнім детективним розслідуванням, коли поряд відбувається реальне вбивство.
"Клуб убивств по четвергах": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ребека", 2020
Рейтинг IMDb: 6,1
Молода жінка знайомиться з британським аристократом Максиміліаном де Вінтером і виходить за нього заміж. Він перевозить її до свого родового маєтку Мендерлі, де зберігається пам'ять про його першу дружину – Ребеку. Таємниці минулого, холодна відданість економки місіс Денверс та навіть привид покійної дружини створюють навколо нової місіс Вінтер атмосферу страху.
"Ребека": дивіться онлайн трейлер фільму
"Каштановий чоловічок", 2021
Рейтинг IMDb: 7,6
У центрі історії – жорстоке вбивство, під час розслідування якого на місці злочину поліція знаходить загадкову фігурку, зроблену з каштанів. Двоє детективів, Тулін і Гесс, намагаються розплутати злочин, який пов'язаний із зникненням доньки відомої політичної діячки.
"Каштановий чоловічок": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Фальсифікатор", 2025
Рейтинг IMDb: 6,6
Дія цієї кримінальної драми розгортається у Римі 1970-х років. Молодий художник потрапляє у світ фальсифікації творів мистецтва й стає майстром підробок у службі місцевих гангстерських угруповань. Поступово мистецтво перетворюється на бізнес, а ризик – на щоденну реальність.
"Фальсифікатор": дивіться онлайн трейлер фільму
"Круціята", 2022 – 2023
Рейтинг IMDb: 6,8
Серіал розповідає про роботу комісара Яна "Манджаро" Ґури та його колег з Варшавського відділу вбивств і кримінального терору. У першому сезоні вони розслідують низку складних і пов'язаних між собою злочинів — від викрадень до вбивств відомих людей. Другий сезон продовжує цю тему, зокрема у сфері наркоторгівлі, де кожний крок може коштувати життя.
"Круціята": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які фільми подивитись з неочікуваним фіналом?
- "Ідентифікація". Через негоду група незнайомців опиняється в одному придорожньому мотелі. Здавалось, що нічого не віщує біди, однак гості починають помирати один за одним із незрозумілих обставин.
- "Ножі наголо". На одній із вечірок збирається вся родина. Кожен із них має приховані образи та неабиякі таємниці. За справу береться харизматичний детектив Бенуа Блан, який поступово починає розплутувати клубок смерті.