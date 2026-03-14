Тому 24 Канал вирішив піти іншим шляхом й обрав три серіали на Netflix, які можуть замінити "Бріджертонів".

Що подивитись на Netflix замість "Бріджертонів"?

"Імператриця"

Кількість сезонів: 2

Рейтинг IMDb: 7,8

Серіал розповідає про історію Сісі, яка виходить заміж за імператора Австрії Франца Йосифа, який мав одружитися з її старшою сестрою.

Вона прибуває до Відня й постає перед новими правилами та інтригами родини чоловіка. Та найгірше впливає на ситуацію ерцгерцогиня Софія, яка виступає проти невістки. Ще й молодший брат Франца не може змиритись з тим, що його брат керує країною, адже вважає, що він більш гідний кандидат.

"Дім Гіннесів"

Кількість сезонів: 1

Рейтинг IMDb: 7,4

Це серіал від творця "Гострих картузів" Стівена Найта. У серіалі показаний Дублін та Нью-Йорк XIX століття. Бенджамін Гіннес зміг зробити свою пивоварню успішною. Коли чоловік помирає, доля закладу переходить в руки його чотирьох дітей: Артура, Едварда, Енн і Бена. Однак кожен із них має власну таємницю.

"Настанови для панянок"

Кількість сезонів: 1

Рейтинг IMDb: 7,1

Елена Б'янда – компаньйонка, яку найняли для пошуку чоловіків для трьох заможних сестер. Елена вимоглива до себе, своїх підопічних та їхніх женихів. Принципова та сувора, вона ніколи не дозволить своїм дівчатам "вискочити" за першого ліпшого. Однак інколи коханню та почуттям не завадять жодні правила.

Яка українська комедія вийшла на Netflix?

Комедійний фільм "Ну мам" від режисера Олега Борщевського вийшов в український прокат 22 січня, а на платформі Netflix – 6 березня.

У фільмі зібрані кілька історій, що переплітаються між собою. У ньому показані різні типи стосунків між матерями та дітьми – від дитинства до дорослого життя.