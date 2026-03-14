Поэтому 24 Канал решил пойти другим путем и выбрал три сериала на Netflix, которые могут заменить "Бриджертонов".

Что посмотреть на Netflix вместо "Бриджертонов"?

"Императрица"

Количество сезонов: 2

Рейтинг IMDb: 7,8

Сериал рассказывает об истории Сиси, которая выходит замуж за императора Австрии Франца Иосифа, который должен был жениться на ее старшей сестре.

Она прибывает в Вену и оказывается перед новыми правилами и интригами семьи мужа. Но хуже всего влияет на ситуацию эрцгерцогиня София, которая выступает против невестки. Еще и младший брат Франца не может смириться с тем, что его брат руководит страной, ведь считает, что он более достойный кандидат.

"Дом Гиннесов"

Количество сезонов: 1

Рейтинг IMDb: 7,4

Это сериал от создателя "Острых козырьков" Стивена Найта. В сериале показан Дублин и Нью-Йорк XIX века. Бенджамин Гиннес смог сделать свою пивоварню успешной. Когда муж умирает, судьба заведения переходит в руки его четырех детей: Артура, Эдварда, Энн и Бена. Однако каждый из них имеет собственную тайну.

"Наставления для барышень"

Количество сезонов: 1

Рейтинг IMDb: 7,1

Елена Бьянда – компаньонка, которую наняли для поиска мужчин для трех состоятельных сестер. Елена требовательна к себе, своим подопечным и их женихам. Принципиальная и строгая, она никогда не позволит своим девушкам "выскочить" за первого попавшегося. Однако иногда любви и чувствам не помешают никакие правила.

Какая украинская комедия вышла на Netflix?

Комедийный фильм "Ну мам" от режиссера Олега Борщевского вышел в украинский прокат 22 января, а на платформе Netflix – 6 марта.

В фильме собраны несколько историй, переплетающихся между собой. В нем показаны различные типы отношений между матерями и детьми – от детства до взрослой жизни.