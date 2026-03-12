Интересно, что истории о патологоанатомах уже много лет в мировых трендах, и мода на них не исчезает: зрители любят страшные тайны и эффектные раскрытия. В нашей подборке 24 Канала – истории из разных стран и эпох, от викторианского Торонто до неонового Нью-Йорка и современного Киева, где правда всегда скрыта в деталях.

"Декстер: Первородный грех"

Долгожданный приквел культовой саги о Декстере Моргане. Майами 1991 года, где юный студент-медэксперт начинает свой путь.

Декстер пытается обуздать свою темную природу, а его отец, детектив Гарри Морган, создает знаменитый "Кодекс", чтобы направить жажду сына к убийствам в русло правосудия. Когда Гарри оказывается в больнице, а Декстер замечает, что медсестра намеренно ухудшает его состояние, он впервые берется за скальпель вне стен лаборатории.

История о о том, как профессия судмедэксперта стала идеальным прикрытием для идеального убийцы.

"Бальтазар"

Рафаэль Бальтазар – самый талантливый судмедэксперт Франции, но в то же время – самый невыносимый человек. Он ироничный, самоуверенный и имеет странную привычку разговаривать с жертвами на своем столе.

Когда в полицию приходит новая руководительница Элен Бах, ей приходится привыкать к эксцентричным методам Бальтазара. Однако за его блестящим умом скрывается незаживающая рана: много лет назад его возлюбленную убили, и Рафаэль до сих пор ищет убийцу. Каждое новое дело для него – это не просто работа, а еще один шаг к разгадке собственной трагедии.

"Вскрытие покажет 5"

У нас также есть сериал о судебных экспертах: премьерный 5-ый сезон любимого детектива "Вскрытие покажет" уже с 23 марта стартует на ICTV2.

В центре сюжета – работа судебно-медицинского Бюро, специалисты которого расследуют самые запутанные преступления. В каждой серии талантливая судмедэксперт Яна Гончар творит чудеса, находя доказательства убийств в телах жертв. На основании ее находок следователь Олег Гончар будет ловить преступников, а все эксперты Бюро будут помогать им.

В премьерном 5-ом сезоне команду Бюро ждет решающая игра: разоблачить тайного врага, или он уничтожит их всех. К профессиональным вызовам добавятся личные: появление дочери и бывшей женщины Олега Гончара фатально повлияет на его отношения с Яной. Ставки выше, чем когда-либо. Устоит ли Бюро под давлением врага? Останутся ли Гончары вместе?

"Расследование Мердока"

Торонто, 1895 год. Пока другие полагаются на допросы и интуицию, детектив Уильям Мердок внедряет революционные методы: отпечатки пальцев, анализ крови и баллистику.

Его главная союзница – доктор Джулия Огден, женщина-патологоанатом, которая не боится бросать вызов общественным стереотипам того времени. Их профессиональный тандем, усиленный новейшими техническими изобретениями, способен распутать преступления, которые кажутся мистическими или невозможными. Это атмосферное путешествие во времена, когда криминалистика только училась говорить на языке науки.

"C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк"

Одна из самых известных криминальных франшиз, рассказывающая о работе криминалистов в мегаполисе, где за глянцем скрываются самые темные преступления.

Нью-Йорк никогда не спит, а преступники здесь не оставляют шансов на ошибку. Детектив Мэк МакТейлор руководит элитной командой криминалистов, которые верят только фактам. Для них каждый волос, каждая капля краски или царапина на стекле – это ключ к разгадке.

Вместе со своей напарницей Стеллой Бонасейрой Мэк исследует темные закоулки мегаполиса, доказывая, что наука – самое надежное оружие правосудия. Это классика жанра, где высокие технологии встречаются с глубоким психологизмом героев.