Цікаво, що історії про патологоанатомів вже багато років у світових трендах, і мода на них не зникає: глядачі люблять страшні таємниці і ефектні розкриття. У нашій добірці 24 Каналу – історії з різних країн та епох, від вікторіанського Торонто до неонового Нью-Йорка і сучасного Києва, де правда завжди прихована в деталях.

"Декстер: Первородний гріх"

Довгоочікуваний приквел культової саги про Декстера Моргана. Майамі 1991 року, де юний студент-медексперт починає свій шлях.

Декстер намагається приборкати свою темну природу, а його батько, детектив Гаррі Морган, створює знаменитий "Кодекс", щоб спрямувати жагу сина до вбивств у русло правосуддя. Коли Гаррі опиняється в лікарні, а Декстер помічає, що медсестра навмисно погіршує його стан, він вперше береться за скальпель поза стінами лабораторії.

Історія про про те, як професія судмедексперта стала ідеальним прикриттям для ідеального вбивці.

"Бальтазар"

Рафаель Бальтазар – найталановитіший судмедексперт Франції, але водночас – найнестерпніша людина. Він іронічний, самовпевнений і має дивну звичку розмовляти з жертвами на своєму столі.

Коли в поліцію приходить нова керівниця Елен Бах, їй доводиться звикати до ексцентричних методів Бальтазара. Проте за його блискучим розумом ховається незагоєна рана: багато років тому його кохану вбили, і Рафаель досі шукає вбивцю. Кожна нова справа для нього – це не просто робота, а ще один крок до розгадки власної трагедії.

"Розтин покаже 5"

У нас також є серіал про судових експертів: прем'єрний 5-ий сезон улюбленого детективу "Розтин покаже" вже з 23 березня стартує на ICTV2.

У центрі сюжету – робота судово-медичного Бюро, фахівці якого розслідують найзаплутаніші злочини. У кожній серії талановита судмедекспертка Яна Гончар творить дива, знаходячи докази вбивств у тілах жертв. На підставі її знахідок слідчий Олег Гончар ловитиме злочинців, а всі експерти Бюро допомагатимуть їм.

У прем'єрному 5-ому сезоні команду Бюро чекає вирішальна гра: викрити таємного ворога, або він знищить їх усіх. До професійних викликів додадуться особисті: поява доньки та колишньої жінки Олега Гончара фатально вплине на його стосунки з Яною. Ставки вищі, ніж будь-коли. Чи встоїть Бюро під тиском ворога? Чи залишаться Гончари разом?

"Розслідування Мердока"

Торонто, 1895 рік. Поки інші покладаються на допити та інтуїцію, детектив Вільям Мердок впроваджує революційні методи: відбитки пальців, аналіз крові та балістику.

Його головна союзниця – доктор Джулія Огден, жінка-патологоанатом, яка не боїться кидати виклик суспільним стереотипам того часу. Їхній професійний тандем, підсилений найновішими технічними винаходами, здатний розплутати злочини, які здаються містичними чи неможливими. Це атмосферна подорож у часи, коли криміналістика тільки вчилася говорити мовою науки.

"C.S.I.: Місце злочину Нью-Йорк"

Одна з найвідоміших кримінальних франшиз, що розповідає про роботу криміналістів у мегаполісі, де за глянцем ховаються найтемніші злочини.

Нью-Йорк ніколи не спить, а злочинці тут не залишають шансів на помилку. Детектив Мек МакТейлор керує елітною командою криміналістів, які вірять лише фактам. Для них кожна волосина, кожна крапля фарби чи подряпина на склі – це ключ до розгадки.

Разом зі своєю напарницею Стеллою Бонасейрою Мек досліджує темні закутки мегаполісу, доводячи, що наука – найнадійніша зброя правосуддя. Це класика жанру, де високі технології зустрічаються з глибоким психологізмом героїв.