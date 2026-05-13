24 Канал розповість, який новий український серіал з небанальним сюжетом варто подивитися. Він має неймовірний акторський склад та високий рейтинг.

Який новий український серіал подивитися?

Нещодавно на екрани вийшов новий український детективний серіал під назвою "Скарби". Він складається з 1 сезону та 16 серій, доступний для перегляду на Київстар ТБ і на ютубі. Має рейтинг IMDb 7.3/10.

Це історія про Віру, яка виходить з тюрми та повертається до рідного міста, щоб почати життя спочатку. Також дівчина хоче повернути родинний будинок, який привласнили її дядько, тітка та двоюрідна сестра.

У той самий час до міста приїжджає капітан поліції Богдан. Чоловік працює під прикриттям бізнесмена, щоб знайти справжнього вбивцю свого батька, адже у злочині звинуватили його матір.

Зустріч Віри та Богдана стає початком непростої історії, яка розкриває чимало таємниць. Вони закохалися одне в одного, але не можуть бути разом через справу, заради якої капітан поліції перебуває у місті.

Змінити життя героїв може загадковий скарб часів Другої світової війни.

"Скарби": дивіться онлайн анонс серіалу

Хто знявся в серіалі?

Анастасія Іванюк

Євгеній Лісничий

Олексій Нагрудний

Дар'я Трегубова

Сергій Козлов

Сергій Мітрюшин

Валерія Фокіна

Богдан Рубан

Ірина Кудашова

Анастасія Капінус

Сергій Смеян та інші

Який ще новий український серіал віруситься в мережі?

Також нещодавно відбулась прем'єра мелодрами "Підміна". За сюжетом, життя успішної архітекторки Катерини змінює неочікуваний дзвінок сестри-близнючки, з якою вона не спілкувалася тривалий час. Ірина, яка проживає в Болгарії, просить про допомогу.

Пізніше виявляється, що Ірина обманула сестру. Катерина опиняється в чужій країні без документів та можливості швидко повернутися додому. Тим часом її сестра прилітає до Києва, де руйнує її сім'ю та кар'єру.

У Болгарії Катерина переживає чимало випробувань, а також закохується в чоловіка своєї сестри, успішного бізнесмена Владо Бойчева.