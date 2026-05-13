24 Канал расскажет, какой новый украинский сериал с небанальным сюжетом стоит посмотреть. Он имеет невероятный актерский состав и высокий рейтинг.

Какой новый украинский сериал посмотреть?

Недавно на экраны вышел новый украинский детективный сериал под названием "Сокровища". Он состоит из 1 сезона и 16 серий, доступен для просмотра на Киевстар ТВ и на ютубе. Имеет рейтинг IMDb 7.3/10.

Это история о Вере, которая выходит из тюрьмы и возвращается в родной город, чтобы начать жизнь сначала. Также девушка хочет вернуть семейный дом, который присвоили ее дядя, тетя и двоюродная сестра.

В то же время в город приезжает капитан полиции Богдан. Мужчина работает под прикрытием бизнесмена, чтобы найти настоящего убийцу своего отца, ведь в преступлении обвинили его мать.

Встреча Веры и Богдана становится началом непростой истории, которая раскрывает немало тайн. Они влюбились друг в друга, но не могут быть вместе из-за дела, ради которого капитан полиции находится в городе.

Изменить жизнь героев может загадочный клад времен Второй мировой войны.

Кто снялся в сериале?

Анастасия Иванюк

Евгений Лесничий

Алексей Нагрудный

Дарья Трегубова

Сергей Козлов

Сергей Митрюшин

Валерия Фокина

Богдан Рубан

Ирина Кудашова

Анастасия Капинус

Сергей Смеян и другие

Какой еще новый украинский сериал вирусится в сети?

Также недавно состоялась премьера мелодрамы "Подмена". По сюжету, жизнь успешного архитектора Екатерины меняет неожиданный звонок сестры-близняшки, с которой она не общалась длительное время. Ирина, которая проживает в Болгарии, просит о помощи.

Позже оказывается, что Ирина обманула сестру. Екатерина оказывается в чужой стране без документов и возможности быстро вернуться домой. Тем временем ее сестра прилетает в Киев, где разрушает ее семью и карьеру.

В Болгарии Екатерина переживает немало испытаний, а также влюбляется в мужа своей сестры, успешного бизнесмена Владо Бойчева.