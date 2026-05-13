Поэтому, чтобы помочь вам хотя бы ненадолго отвлечься от тяжелой обыденности, на 24 Канале мы подготовили подборку украинских мини-сериалов, которые вышли в последние годы и имеют совсем немного серий. Среди них вы точно сможете найти историю, которая заинтересует именно вас и не оставит равнодушными после просмотра.

Рекомендуем Детективный фильм, которому 17 лет, затягивает в свои тайны с первых минут

Какие короткие украинские сериалы можно посмотреть всего за вечер?

"Лекарство от прошлого"

"Лекарство от прошлого" – украинский мини-сериал из 4 эпизодов, который рассказывает историю медсестры Алины. Она была замужем за мужчиной, который тяжело пострадал на войне: у него изуродованное лицо и потеря памяти. Алина помогает ему физически восстановиться и снова стать на ноги, а впоследствии влюбляется в него во второй раз.

"Лекарство от прошлого": смотрите онлайн трейлер сериала

Однако, когда, казалось бы, наконец должен наступить желанный хеппи-энд, женщина узнает, что все это время спасала не своего мужа, а совсем чужого человека. И, похоже, именно он стал ей по-настоящему близким.

"Мелкий птенец"

"Мелкая птица" – украинский сериал, в котором главные роли исполнили Анастасия Иванюк, Андрей Исаенко, Екатерина Школа и Павел Текучев. События разворачиваются во время полномасштабной войны, когда Алиса вынуждена переехать в маленький южный городок, где попадает в странные и загадочные обстоятельства.

"Мелкий птенец": смотрите онлайн трейлер сериала

Похоже, этот город скрывает немало семейных тайн, которые годами разрушали жизни многих людей. И, возможно, пришло время наконец все изменить.

"Одна семья"

Еще один украинский сериал, который можно легко посмотреть всего за вечер, – "Одна семья". Это мелодрама о любви Оксаны и Максима.

Сериал часто называют украинской версией "Ромео и Джульетты", ведь сюжет имеет схожую основу: друг в друга влюбляются дети родителей, которые являются заклятыми врагами не только в бизнесе, но и в жизни. И, возможно, именно их любовь сможет преодолеть многолетнюю ненависть и тайны прошлого.

"Одна семья": смотрите онлайн трейлер сериала

Какой самый новый украинский сериал можно посмотреть за один вечер?

Самый новый украинский мини-сериал, который насчитывает всего 4 эпизода, – "Белла Вита". Лента доступна для бесплатного просмотра в свободном доступе.

Сюжет разворачивается вокруг талантливого дизайнера свадебных платьев, которая обожает свое дело и готовится к свадьбе. Однако замуж она собирается не за любимого мужчину, а за своего лучшего друга, ведь давно разуверилась в любви и смирилась с мыслью, что больше никогда не сможет искренне полюбить.

"Белла Вита": смотрите онлайн трейлер сериала

Но именно в этот момент в ее жизни появляется харизматичный бизнесмен, который переворачивает все с ног на голову. Из-за финансовых трудностей и угрозы больших долгов девушка соглашается поддержать его ложь ради денег. Но постепенно эта история, которая начиналась с обмана и взаимной неприязни, превращается в большую и страстную любовь.