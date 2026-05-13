А поможет в этом детективный фильм, который с первых минут затянет в свой сюжет. Этой ленте уже 17 лет, однако она до сих пор не теряет актуальности. В материале 24 Канала рассказываем больше о фильме "Секрет в их глазах".

Какой детективный фильм стоит посмотреть вечером?

Действие фильма "Секрет в их глазах" (2009 года) разворачивается в 1974 году. Сюжет сосредотачивается вокруг федерального агента в отставке, который работает над романом, основанным на одном из его нераскрытых дел. Много лет назад жестокое убийство молодой девушки шокировало всех.

Просматривая материалы старого дела, мужчина мысленно возвращается в то время и снова переживает эмоции, которые тогда не давали ему покоя – боль, страх и отчаяние.

Похоже, прошлое до сих пор не готово его отпустить. И только финал этой истории покажет, к чему может привести работа над романом.

"Секрет в их глазах": смотрите онлайн трейлер фильма

Кто работал над фильмом "Секрет в их глазах"?

Это аргентинско-испанский детективный фильм, премьера которого состоялась в 2009 году.

Фильм соединил в себе сразу несколько жанров: детектив, триллер, драму, криминал и романтику.

Над лентой работал режиссер Хуан Хосе Кампанелла .

. Главные роли исполнили Рикардо Дарин, Соледад Вильямиль, Карла Кеведо, Пабло Раго и Хавьер Годино .

. Лента получила немало престижных наград, в частности премию Оскар в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и премию Гоя.

В рейтинге IMDb фильм получил 8.2 балла.

Почему стоит посмотреть фильм?

Кинокритики и зрители уже много лет называют "Секрет в их глазах" одним из самых сильных детективов своего времени. Фильм захватывает напряженным сюжетом, атмосферой и актерской игрой, а его финал способен действительно удивить.

Поэтому, если вы в поиске хорошего детектива, не стоит обращать внимание только на новинки. Иногда именно давно известные истории оставляют после просмотра сильные эмоции.

Какие украинские детективные сериалы посмотреть вечером?

Украинцы очень любят детективы, поэтому и в украинском кинематографе есть немало лент с напряженными и захватывающими сюжетами, которые стоит посмотреть каждому поклоннику этого жанра.

В частности, в свой список детективных сериалов стоит добавить такие проекты:

"Тихая Нава", который сейчас можно посмотреть на Netflix,

который сейчас можно посмотреть на Netflix, "Парочка следователей",

"Ключи от правды",

"Следователь",

"Обратное направление",

"Сокровища" и многие другие.

Среди этих историй вы точно сможете найти что-то особенное для идеального вечера и хотя бы на некоторое время отвлечься от повседневных проблем.