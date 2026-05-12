Идеальным вариантом для этого может стать новый комедийный сериал на Netflix, который можно посмотреть как в одиночку, так и в компании друзей. В материале 24 Канала рассказываем больше о сериале "Учитель под прикрытием", который уже успел полюбиться многим украинским зрителям.

О чем идет речь в сериале "Учитель под прикрытием"?

Сюжет сериала "Учитель под прикрытием" разворачивается вокруг Эдди – гениального математика, который использует свой талант не для науки, а для мошеннических схем.

Чтобы избежать тюрьмы, мужчина вынужден согласиться на сотрудничество со следствием. Он заключает рискованную сделку, по условиям которой должен устроиться на работу в школу.

Но делает это не просто так: его задача – выйти на ребенка влиятельного криминального авторитета и помочь правоохранителям задержать преступника.

Почему стоит смотреть сериал "Учитель под прикрытием"?

Премьера сериала состоялась 23 апреля 2026 года. Этот проект идеально подойдет для тех, кто переживает непростой период в жизни и хочет немного отвлечься, но не готов тратить много времени на длинный сериал.

"Учитель под прикрытием" насчитывает всего 8 эпизодов продолжительностью около 30 минут каждый, поэтому его можно посмотреть довольно быстро.



Сериал "Учитель под прикрытием" / Постер сериала

Несмотря на это, сериал уже успел полюбиться многим украинским зрителям и получил положительные отзывы критиков. В частности, в рейтинге, опубликованном Netflix Tudum, он возглавляет список самых популярных лент среди украинских пользователей Netflix. А на IMDb сериал получил оценку 6,5 из 10, поэтому этому проекту точно стоит дать шанс.

Главные роли в этой французской комедии воплотили Александр Коминек, Лоранс Арне, Лесли Медина, Жозефин де Мо, Беранжер Макнис, Янник Ландрейн.

