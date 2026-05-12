Ідеальним варіантом для цього може стати новий комедійний серіал на Netflix, який можна переглянути як наодинці, так і в компанії друзів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про серіал "Учитель під прикриттям", який уже встиг полюбитися багатьом українським глядачам.

Про що йдеться у серіалі "Учитель під прикриттям"?

Сюжет серіалу "Учитель під прикриттям" розгортається навколо Едді – геніального математика, який використовує свій талант не для науки, а для шахрайських схем.

Аби уникнути в'язниці, чоловік змушений погодитися на співпрацю зі слідством. Він укладає ризиковану угоду, за умовами якої має влаштуватися на роботу до школи.

Та робить це не просто так: його завдання – вийти на дитину впливового кримінального авторитета й допомогти правоохоронцям затримати злочинця.

Чому варто дивитись серіал "Учитель під прикриттям"?

Прем'єра серіалу відбулася 23 квітня 2026 року. Цей проєкт ідеально підійде для тих, хто переживає непростий період у житті та хоче трохи відволіктися, але не готовий витрачати багато часу на довгий серіал.

"Учитель під прикриттям" налічує лише 8 епізодів тривалістю близько 30 хвилин кожен, тож його можна переглянути доволі швидко.



Серіал "Учитель під прикриттям" / Постер серіалу

Попри це, серіал уже встиг полюбитися багатьом українським глядачам і отримав позитивні відгуки критиків. Зокрема, у рейтингу, опублікованому Netflix Tudum, він очолює список найпопулярніших стрічок серед українських користувачів Netflix. А на IMDb серіал отримав оцінку 6,5 з 10, тож цьому проєкту точно варто дати шанс.

Головні ролі у цій французькій комедії втілили Александр Комінек, Лоранс Арне, Леслі Медіна, Жозефін де Мо, Беранжер Макніс, Яннік Ландрейн.

