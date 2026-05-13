Тож, аби допомогти вам бодай ненадовго відволіктися від важкої буденності, на 24 Каналі ми підготували добірку українських мінісеріалів, які вийшли в останні роки та мають зовсім небагато серій. Серед них ви точно зможете знайти історію, яка зацікавить саме вас і не залишить байдужими після перегляду.

Рекомендуємо Детективний фільм, якому 17 років, затягує у свої таємниці з перших хвилин

Які короткі українські серіали можна подивитись всього за вечір?

"Ліки від минулого"

"Ліки від минулого" – український мінісеріал із 4 епізодів, який розповідає історію медсестри Аліни. Вона була одружена з чоловіком, який тяжко постраждав на війні: у нього понівечене обличчя та втрата пам'яті. Аліна допомагає йому фізично відновитися та знову стати на ноги, а згодом закохується в нього вдруге.

"Ліки від минулого": дивіться онлайн трейлер серіалу

Однак, коли, здавалося б, нарешті має настати омріяний хепі-енд, жінка дізнається, що весь цей час рятувала не свого чоловіка, а зовсім чужу людину. Та, схоже, саме вона стала їй по-справжньому близькою.

"Дрібне пташеня"

"Дрібна пташеня" – український серіал, у якому головні ролі виконали Анастасія Іванюк, Андрій Ісаєнко, Катерина Школа та Павло Текучев. Події розгортаються під час повномасштабної війни, коли Аліса змушена переїхати до маленького південного містечка, де потрапляє у дивні й загадкові обставини.

"Дрібне пташеня": дивіться онлайн трейлер серіалу

Схоже, це місто приховує чимало родинних таємниць, які роками руйнували життя багатьох людей. Та, можливо, настав час нарешті все змінити.

"Одна родина"

Ще один український серіал, який можна легко подивитися всього за вечір, – "Одна родина". Це мелодрама про кохання Оксани та Максима.

Серіал часто називають українською версією "Ромео і Джульєтти", адже сюжет має схожу основу: одне в одного закохуються діти батьків, які є запеклими ворогами не лише в бізнесі, а й у житті. Та, можливо, саме їхнє кохання зможе подолати багаторічну ненависть і таємниці минулого.

"Одна родина": дивіться онлайн трейлер серіалу

Який найновіший український серіал можна подивитись за один вечір?

Найновіший український мінісеріал, який налічує лише 4 епізоди, – "Белла Віта". Стрічка доступна для безплатного перегляду у вільному доступі.

Сюжет розгортається навколо талановитої дизайнерки весільних суконь, яка обожнює свою справу та готується до весілля. Однак заміж вона збирається не за коханого чоловіка, а за свого найкращого друга, адже давно зневірилася в любові й змирилася з думкою, що більше ніколи не зможе щиро покохати.

"Белла Віта": дивіться онлайн трейлер серіалу

Та саме в цей момент у її житті з'являється харизматичний бізнесмен, який перевертає все з ніг на голову. Через фінансові труднощі та загрозу великих боргів дівчина погоджується підтримати його брехню заради грошей. Але поступово ця історія, яка починалася з обману та взаємної неприязні, перетворюється на велике й пристрасне кохання.