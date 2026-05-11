Прем'єра першого сезону відбулася у жовтні 2025 року. А тепер на інстаграм-сторінці СТБ повідомили, що проєкт отримає новий сезон.
Що відомо про 2-й сезон серіалу "Лікарі"?
Прем'єра перших серій серіалу "Лікарі" відбулася ще у жовтні 2025 року, а тепер творці потішили прихильників новиною: уже з понеділка по четвер о 22:00 на телеканалі СТБ можна буде переглянути нові епізоди.
Ця звістка неабияк порадувала глядачів, тож у коментарях вони вже діляться очікуваннями та зізнаються, що з нетерпінням чекають на прем'єру.
Що пишуть українці у коментарях / Скриншот із інстаграму
Наразі невідомо більше подробиць, однак шанувальники, без сумніву, сподіваються знову побачити улюблених героїв на екрані.
Цікаві факти про серіал "Лікарі": що варто знати прихильникам?
Серіал "Лікарі" – це історії про людей, які щодня виборюють життя, лікують не лише тіла, а й душі. Це розповідь про силу співпереживання, витривалість і моральний вибір, який доводиться робити в найскладніших обставинах. Є багато цікавих фактів про створення серіалу, якими знімальна команда поділилась із прихильниками. Зокрема:
- Щоб операційні сцени виглядали правдоподібно, до зйомок залучають справжніх медиків.
- Крім того, над проєктом працює ціла команда медичних консультантів різних спеціалізацій, зокрема лікар швидкої допомоги.
- Слова на кшталт "гемоторакс" чи "анастомоз" – не з найлегших для вимови. Актори зізнавалися, що вивчення медичної термінології – одна з найскладніших частин підготовки.