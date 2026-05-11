Премьера первого сезона состоялась в октябре 2025 года. А теперь на инстаграм-странице СТБ сообщили, что проект получит новый сезон.
Что известно о 2-м сезоне сериала "Врачи"?
Премьера первых серий сериала "Врачи" состоялась еще в октябре 2025 года, а теперь создатели порадовали поклонников новостью: уже с понедельника по четверг в 22:00 на телеканале СТБ можно будет посмотреть новые эпизоды.
Это известие изрядно порадовало зрителей, поэтому в комментариях они уже делятся ожиданиями и признаются, что с нетерпением ждут премьеру.
Что пишут украинцы в комментариях / Скриншот из инстаграма
Пока неизвестно больше подробностей, однако поклонники, без сомнения, надеются снова увидеть любимых героев на экране.
Интересные факты о сериале "Врачи": что стоит знать поклонникам?
Сериал "Врачи" – это истории о людях, которые ежедневно борются за жизнь, лечат не только тела, но и души. Это рассказ о силе сопереживания, выносливость и моральный выбор, который приходится делать в самых сложных обстоятельствах. Есть много интересных фактов о создании сериала, которыми съемочная команда поделилась с поклонниками. В частности:
- Чтобы операционные сцены выглядели правдоподобно, к съемкам привлекают настоящих медиков.
- Кроме того, над проектом работает целая команда медицинских консультантов различных специализаций, в частности врач скорой помощи.
- Слова вроде "гемоторакс" или "анастомоз" – не из самых легких для произношения. Актеры признавались, что изучение медицинской терминологии – одна из самых сложных частей подготовки.