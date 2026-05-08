На своей инстаграм-странице Екатерина Мотрич, вдова актера, опубликовала трогательное сообщение, обратившись к любимому. В материале 24 Канал мы собрали подборку украинских сериалов с участием Юрия Фелипенко, которые стоит посмотреть всем поклонникам актера.

В каких украинских сериалах сыграл Юрий Фелипенко?

"Цвет страсти"

"Цвет страсти" – украинский драматический сериал, который вышел в ноябре 2020 года. Ленту можно посмотреть онлайн бесплатно на YouTube. Главные роли в сериале исполнили Анна Сердюк, Юрий Фелипенко, Виктория Литвиненко, Лариса Руснак, Дарья Легейда, Виталий Салий и другие украинские актеры.

В центре сюжета – юная девушка Даша, которая с детства вынуждена бороться за свое место под солнцем.

"Цвет мести"

"Цвет мести" – второй сезон украинского сериала "Цвет страсти". Это продолжение с еще более напряженным и драматическим сюжетом, чем в первой части.

Юрий Фелипенко исполняет в нем одну из ключевых ролей, поэтому для многих зрителей актер ассоциируется именно с этими двумя сезонами истории.

"Обещание Богу"

"Обещание Богу" – украинский мелодраматический сериал, в котором главные роли исполнили Юрий Филипенко и Валерия Ходос. Кстати, актриса также сыграла главную роль в украинском фильме "Уставшие", который стоит посмотреть.

Премьера сериала состоялась в 2024 году. Это адаптация одноименного южнокорейского проекта. Сериал насчитывает 24 серии и рассказывает историю телеведущей Станиславы, которая переживает измену, болезнь сына и ряд личных испытаний, что в корне меняют ее жизнь.

