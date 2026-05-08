На своїй інстаграм-сторінці Катерина Мотрич, вдова актора, опублікувала зворушливий допис, звернувшись до коханого. У матеріалі 24 Канал ми зібрали добірку українських серіалів за участі Юрія Феліпенка, які варто переглянути всім прихильникам актора.

У яких українських серіалах зіграв Юрій Феліпенко?

"Колір пристрасті"

"Колір пристрасті" – український драматичний серіал, який вийшов у листопаді 2020 року. Стрічку можна переглянути онлайн безплатно на YouTube. Головні ролі у серіалі виконали Анна Сердюк, Юрій Феліпенко, Вікторія Литвиненко, Лариса Руснак, Дар'я Легейда, Віталій Салій та інші українські актори.

У центрі сюжету – юна дівчина Даша, яка з дитинства змушена боротися за своє місце під сонцем.

"Колір помсти"

"Колір помсти" – другий сезон українського серіалу "Колір пристрасті". Це продовження з ще більш напруженим і драматичним сюжетом, ніж у першій частині.

Юрій Феліпенко виконує в ньому одну з ключових ролей, тому для багатьох глядачів актор асоціюється саме з цими двома сезонами історії.

"Обіцянка Богу"

"Обіцянка Богу" – український мелодраматичний серіал, у якому головні ролі виконали Юрій Філіпенко та Валерія Ходос. До речі, акторка також зіграла головну роль в українському фільмі "Втомлені", який варто переглянути.

Прем'єра серіалу відбулася у 2024 році. Це адаптація однойменного південнокорейського проєкту. Серіал налічує 24 серії та розповідає історію телеведучої Станіслави, яка переживає зраду, хворобу сина та низку особистих випробувань, що докорінно змінюють її життя.

Що варто знати про Юрія Феліпенка?