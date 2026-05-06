Наразі на платформі Київстар ТБ виходять нові епізоди, які дедалі більше захоплюють аудиторію. Якщо ви прихильник цього серіалу й шукаєте схожу стрічку, яку до того ж можна переглянути безплатно на YouTube, маємо для вас вдалу рекомендацію. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, який проєкт варто подивитися шанувальникам "Парочки слідчих".

Який український серіал подивитись фанатам "Парочки слідчих"?

Наразі на YouTube виходять епізоди українського серіалу "Скарби", який раніше був доступний лише на платформі Київстар ТБ. Тепер стрічку можна переглядати онлайн безплатно. Цей серіал точно сподобається прихильникам "Парочки слідчих", адже також має виразну детективну сюжетну лінію.

Події розгортаються навколо Віри, яка повертається до рідного міста після ув'язнення й намагається знайти своє місце в житті. Водночас Богдан, капітан поліції, приїжджає туди, щоб розібратися у власній історії. Їхні шляхи перетинаються, і ні Віра, ні Богдан ще не усвідомлюють, наскільки тісно їх поєднують сімейні таємниці та як на їхні долі можуть вплинути скарби часів Другої світової війни.

"Скарби": дивіться онлайн 1-й епізод серіалу

Головні ролі у проєкті виконали українські актори: Анастасія Іванюк, Євген Лісничий, Олексій Нагрудний, Дар'я Трегубова та інші.

Як і в "Парочці слідчих", у серіалі поєднуються детективна та романтична лінії. Тож якщо ви шукаєте серіал, який захопить після "Парочки слідчих", зверніть увагу на "Скарби" – відносно новий проєкт, що вже встиг здобути прихильність глядачів.

Додатковою перевагою є те, що серіал налічує лише 16 епізодів – оптимальна кількість, щоб зануритися в історію й не витрачати надто багато часу на перегляд.

Які ще українські детективні серіали можна подивитись ввечері?

Українські кінематографісти дедалі активніше створюють серіали, які захоплюють глядачів і здобувають популярність. Тож якщо ви шукаєте ідеальний варіант для перегляду, зверніть увагу на такі проєкти:

"Зворотний напрямок",

"Підміна",

"Слідча",

"Материнський інстинкт",

"Одна родина",

"Нюхач",

"Ключі від правди",

"Тиха Нава".

Обирайте історію до душі й насолоджуйтеся переглядом уже сьогодні.