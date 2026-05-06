Персонаж Найджела є одним із найяскравіших другорядних героїв стрічки. У короткому інтерв'ю для 24 Каналу Стенлі Туччі також розповів про своє ставлення до продовження фільму "Диявол носить Прада 2" та про те, як може змінитися його персонаж у новій частині.

Інтерв'ю зі Стенлі Туччі про фільм "Диявол носить Прада 2"

Коли ви вперше почули, що "Диявол носить Прада 2" відбудеться, що ви подумали і чому зараз – слушний момент для сиквелу?

Я був дуже радий це почути. Я не думав, що це станеться. Мені дуже подобалося грати Найджела, і оригінальний фільм став одним із найкращих досвідів у моєму житті. Мені дуже подобалися люди, з якими я працював, і я був дуже радий знову працювати з Емілі Блант, яка тепер є моєю невісткою.

Чому, на вашу думку, перший фільм став таким культурним орієнтиром?

Тому що це справді хороший фільм. Ось і все – це дуже-дуже хороший фільм, і він витримує перевірку часом навіть через 20 років. Він досі чудово працює, персонажі в ньому дуже реальні. У ньому є певна романтика. Візуально він, на мою думку, фантастичний, і в усій цій історії є своя мораль.

"Диявол носить Права 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Де ми зустрічаємо Найджела на початку "Диявол носить Прада 2"? Що сталося з ним за ці 20 років відтоді, як ми бачили його востаннє?

Він досі у грі. Індустрії моди й медіа змінилися. Усе перейшло в онлайн, усе стало цифровим, але він і далі працює, не зупиняючись.


Стенлі Туччі у фільмі "Диявол носить Прада 2" / Кадр із фільму

Що було найкращим у поверненні до цієї ролі?

Можливість знову бути поруч із усіма, хто залучений до цього проєкту. Це справді дуже приємна команда людей. У цьому фільмі також багато нових облич, і це стало чудовим ковтком свіжого повітря. Дуже цікаво тепер бути на майданчику в ролі такого собі старшого наставника.

Цікаво також, що український ведучий разом із з дружиною знялися у фільмі "Диявол носить Прада 2". Про це писало видання NV із посиланням на представників родини.

Чому, на вашу думку, цей сиквел стане чудовим кінотеатральним досвідом?

Це передусім візуально сильний фільм, і мені здається, що це також історія, яку люди люблять дивитися разом. Тож можливість піти в кіно з друзями чи родиною і пережити це разом з іншими глядачами – це справді особливий досвід.

Цей фільм якраз для цього підходить, адже це чудова, емоційна, дотепна, життєствердна історія з інтелектом і справжньою людяністю – а саме такі речі найкраще переживати разом.

Що цікаво знати про фільм "Диявол носить Прада 2"?

"Диявол носить Прада 2" – американський комедійно-драматичний фільм, прем'єра якого відбулася у квітні 2026 року.

Над стрічкою працювали режисер Девід Френкель та сценаристка Алін Брош Маккенна. Фільм заснований на книзі "Revenge Wears Prada: The Devil Returns" авторки Лорен Вайсбергер.

Стрічка є прямим продовженням фільму "Диявол носить Прада", який вийшов на екрани у 2006 році. У головних ролях – Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Трейсі Томс та Стенлі Туччі.