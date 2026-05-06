Персонаж Найджела є одним із найяскравіших другорядних героїв стрічки. У короткому інтерв'ю для 24 Каналу Стенлі Туччі також розповів про своє ставлення до продовження фільму "Диявол носить Прада 2" та про те, як може змінитися його персонаж у новій частині.

Інтерв'ю зі Стенлі Туччі про фільм "Диявол носить Прада 2"

Про "Диявол носить Прада 2"

Коли ви вперше почули, що "Диявол носить Прада 2" відбудеться, що ви подумали і чому зараз – слушний момент для сиквелу?

Я був дуже радий це почути. Я не думав, що це станеться. Мені дуже подобалося грати Найджела, і оригінальний фільм став одним із найкращих досвідів у моєму житті. Мені дуже подобалися люди, з якими я працював, і я був дуже радий знову працювати з Емілі Блант, яка тепер є моєю невісткою.

Чому, на вашу думку, перший фільм став таким культурним орієнтиром?

Тому що це справді хороший фільм. Ось і все – це дуже-дуже хороший фільм, і він витримує перевірку часом навіть через 20 років. Він досі чудово працює, персонажі в ньому дуже реальні. У ньому є певна романтика. Візуально він, на мою думку, фантастичний, і в усій цій історії є своя мораль.

Як змінюється персонаж Стенлі Туччі?

Де ми зустрічаємо Найджела на початку "Диявол носить Прада 2"? Що сталося з ним за ці 20 років відтоді, як ми бачили його востаннє?

Він досі у грі. Індустрії моди й медіа змінилися. Усе перейшло в онлайн, усе стало цифровим, але він і далі працює, не зупиняючись.



Стенлі Туччі у фільмі "Диявол носить Прада 2" / Кадр із фільму

Що було найкращим у поверненні до цієї ролі?

Можливість знову бути поруч із усіма, хто залучений до цього проєкту. Це справді дуже приємна команда людей. У цьому фільмі також багато нових облич, і це стало чудовим ковтком свіжого повітря. Дуже цікаво тепер бути на майданчику в ролі такого собі старшого наставника.

Цікаво також, що український ведучий разом із з дружиною знялися у фільмі "Диявол носить Прада 2". Про це писало видання NV із посиланням на представників родини.

Чому фільм "Диявол носить Прада 2" треба дивитись?

Чому, на вашу думку, цей сиквел стане чудовим кінотеатральним досвідом?

Це передусім візуально сильний фільм, і мені здається, що це також історія, яку люди люблять дивитися разом. Тож можливість піти в кіно з друзями чи родиною і пережити це разом з іншими глядачами – це справді особливий досвід.

Цей фільм якраз для цього підходить, адже це чудова, емоційна, дотепна, життєствердна історія з інтелектом і справжньою людяністю – а саме такі речі найкраще переживати разом.

Що цікаво знати про фільм "Диявол носить Прада 2"?

"Диявол носить Прада 2" – американський комедійно-драматичний фільм, прем'єра якого відбулася у квітні 2026 року.

Над стрічкою працювали режисер Девід Френкель та сценаристка Алін Брош Маккенна. Фільм заснований на книзі "Revenge Wears Prada: The Devil Returns" авторки Лорен Вайсбергер.

Стрічка є прямим продовженням фільму "Диявол носить Прада", який вийшов на екрани у 2006 році. У головних ролях – Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Трейсі Томс та Стенлі Туччі.