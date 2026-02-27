Из-за этого 24 Канал решил рассказать о нескольких детективных фильмах и сериалах, которые доступны к просмотру на Netflix, которые все же имеют шанс изменить отношение к этому жанру.

"Клуб убийств по четвергам", 2025

Рейтинг IMDb: 6,5

В уютном британском городке группа пенсионеров – Элизабет, Джойс, Ибрагим и Рон – каждый четверг собирается в своем "клубе" для обсуждения нераскрытых дел. Их дискуссии становятся настоящим детективным расследованием, когда рядом происходит реальное убийство.

"Ребекка", 2020

Рейтинг IMDb: 6,1

Молодая женщина знакомится с британским аристократом Максимилианом де Винтером и выходит за него замуж. Он перевозит ее в свое родовое поместье Мендерли, где хранится память о его первой жене – Ребекке. Тайны прошлого, холодная преданность экономки миссис Денверс и даже призрак покойной жены создают вокруг новой миссис Уинтер атмосферу страха.

"Каштановый человечек", 2021

Рейтинг IMDb: 7,6

В центре истории – жестокое убийство, во время расследования которого на месте преступления полиция находит загадочную фигурку, сделанную из каштанов. Двое детективов, Тулин и Гесс, пытаются распутать преступление, которое связано с исчезновением дочери известной политической деятельницы.

"Фальсификатор", 2025

Рейтинг IMDb: 6,6

Действие этой криминальной драмы разворачивается в Риме 1970-х годов. Молодой художник попадает в мир фальсификации произведений искусства и становится мастером подделок в службе местных гангстерских группировок. Постепенно искусство превращается в бизнес, а риск – в ежедневную реальность.

"Круциата", 2022 – 2023

Рейтинг IMDb: 6,8

Сериал рассказывает о работе комиссара Яна "Манджаро" Гуры и его коллег из Варшавского отдела убийств и криминального террора. В первом сезоне они расследуют ряд сложных и связанных между собой преступлений - от похищений до убийств известных людей. Второй сезон продолжает эту тему, в частности в сфере наркоторговли, где каждый шаг может стоить жизни.

