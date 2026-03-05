24 Канал решил вспомнить несколько историй, которые достойны внимания, если не знаете, что посмотреть на выходных или просто после работы.

"Зов предков", 2020

Рейтинг IMDb: 6,7

Фильм снят по мотивам знаменитого приключенческого романа "Зов предков" американского писателя Джека Лондона.

События происходят в конце XIX века во время золотой лихорадки на Аляске. Домашний пес Бак живет беззаботной жизнью в Калифорнии, но однажды его похищают и продают в северные края, где собак используют в почтовых упряжках.

Попав в суровый мир холода, жестоких людей и борьбы за выживание, Бак вынужден быстро измениться. Домашний любимец становится лидером стаи.

"Зов предков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Маленькие женщины", 2019

Рейтинг IMDb: 7,8

Фильм является экранизацией классического романа "Маленькие женщины" писательницы Луизы Мэй Олкотт.

История рассказывает о четырех сестрах Марч – Мег, Джо, Бет и Эми, которые взрослеют в США во время Гражданской войны. Каждая из них имеет собственные мечты, характер и представления о будущем.

Например, Джо мечтает стать писательницей и стремится к независимости, Мег хочет семейного счастья, Бет является доброй и скромной, а Эми имеет художественный талант и большие амбиции.

"Маленькие женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

"Великий Гэтсби", 2013

Рейтинг IMDb: 7,2

Лента создана по мотивам легендарного романа "Великий Гэтсби" писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

События разворачиваются в США 1920-х годов – время роскоши, джаза и стремительного обогащения. Молодой писатель Ник Каррауэй переезжает в Нью-Йорк и становится соседом загадочного миллионера Джея Гэтсби.

Гэтсби известен своими грандиозными вечеринками, но мало кто знает правду о его прошлом. На самом деле все эти роскошные приемы имеют одну цель – привлечь внимание женщины, которую он когда-то любил.

"Великий Гэтсби": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ход королевы" / "Ферзевый гамбит", 2020

Рейтинг IMDb: 8,5

Сериал основан на романе "Ход королевы" писателя Уолтера Тэвиса.

История рассказывает о сироте Элизабет Гармон, которая в детском доме случайно открывает для себя игру в шахматы. Ее обучает сторож, и вскоре становится очевидно, что девушка имеет большой талант.

Взрослея, Бет начинает участвовать в шахматных турнирах и быстро поднимается до уровня мировых чемпионов.

"Ферзевый гамбит": смотрите онлайн трейлер сериала

В этот список также можно добавить экранизации "Оно", "Гарри Поттер", "Дюна", "Ход короля", "Бриджертоны" и многие другие.

