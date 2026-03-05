24 Канал решил вспомнить несколько историй, которые достойны внимания, если не знаете, что посмотреть на выходных или просто после работы.
"Зов предков", 2020
Рейтинг IMDb: 6,7
Фильм снят по мотивам знаменитого приключенческого романа "Зов предков" американского писателя Джека Лондона.
События происходят в конце XIX века во время золотой лихорадки на Аляске. Домашний пес Бак живет беззаботной жизнью в Калифорнии, но однажды его похищают и продают в северные края, где собак используют в почтовых упряжках.
Попав в суровый мир холода, жестоких людей и борьбы за выживание, Бак вынужден быстро измениться. Домашний любимец становится лидером стаи.
"Маленькие женщины", 2019
Рейтинг IMDb: 7,8
Фильм является экранизацией классического романа "Маленькие женщины" писательницы Луизы Мэй Олкотт.
История рассказывает о четырех сестрах Марч – Мег, Джо, Бет и Эми, которые взрослеют в США во время Гражданской войны. Каждая из них имеет собственные мечты, характер и представления о будущем.
Например, Джо мечтает стать писательницей и стремится к независимости, Мег хочет семейного счастья, Бет является доброй и скромной, а Эми имеет художественный талант и большие амбиции.
"Великий Гэтсби", 2013
Рейтинг IMDb: 7,2
Лента создана по мотивам легендарного романа "Великий Гэтсби" писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
События разворачиваются в США 1920-х годов – время роскоши, джаза и стремительного обогащения. Молодой писатель Ник Каррауэй переезжает в Нью-Йорк и становится соседом загадочного миллионера Джея Гэтсби.
Гэтсби известен своими грандиозными вечеринками, но мало кто знает правду о его прошлом. На самом деле все эти роскошные приемы имеют одну цель – привлечь внимание женщины, которую он когда-то любил.
"Ход королевы" / "Ферзевый гамбит", 2020
Рейтинг IMDb: 8,5
Сериал основан на романе "Ход королевы" писателя Уолтера Тэвиса.
История рассказывает о сироте Элизабет Гармон, которая в детском доме случайно открывает для себя игру в шахматы. Ее обучает сторож, и вскоре становится очевидно, что девушка имеет большой талант.
Взрослея, Бет начинает участвовать в шахматных турнирах и быстро поднимается до уровня мировых чемпионов.
- "Острые козырьки: Бессмертный" (20 марта). Действие разворачивается во время Второй мировой войны, когда легендарный гангстер Томми Шелби вынужден вернуться из самоизгнания в Бирмингем, чтобы остановить угрожающий заговор, спасти свою семью и повлиять на судьбу своей страны.
- "У меня плохое предчувствие" (26 марта). Сериал разворачивается вокруг Рэйчел и Ники – влюбленной пары, которая готовится к бракосочетанию. За неделю до свадьбы у Рэйчел появляется предчувствие ужасных событий: чем ближе к церемонии, тем сильнее напряжение, странный ход события, которые словно усиливают ее внутреннее ощущение, что произойдет что-то плохое.