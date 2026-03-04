От болезней не застрахован никто. Известные люди часто становятся примером того, как то или иное заболевание может кардинально изменить жизнь, пишет 24 Канал.
Какими болезнями болеют голливудские актеры?
Дэниел Рэдклифф
С самого детства звезда фильмов о "Гарри Поттере" страдает диспарксией – неврологическим заболеванием, которое затрудняет координацию движений и мелкую моторику. Из-за этого Рэдклифф не может самостоятельно завязать шнурки, водить авто или понятно писать от руки.
Диспарксия негативно влияла на его обучение в школе, однако помогла попробовать себя в актерстве. Дэниел не жалуется, ведь болезнь протекает в легкой форме. Однако его особенность побудила к помощи пациентам с редкими заболеваниями по всему миру.
Дэниел Рэдклифф / Фото Getty images
Брюс Уиллис
В феврале 2023 года стало известно, что актеру установили тяжелый диагноз: лобно-височная деменция. Первые симптомы начали проявляться еще в 2022 году, когда Брюс столкнулся с трудностями произношения, и врачи сначала диагностировали его состояние как афазию – нарушение речи. Однако со временем состояние актера ухудшалось, и только в 2023 году врачи смогли поставить точный диагноз.
Брюс Уиллис / Фото Getty images
В конце января жена актера рассказывала, что у Брюса прогрессирует неврологическое заболевание, а также ему диагностировали анозогнозию – состояние, при котором человек не осознает собственного диагноза.
Чарли Шин
Актер в 2015 году сообщил, что ему диагностировали ВИЧ. Это произошло еще за четыре года до того, как Чарли решил поделиться этой информацией публично.
В день, когда мне поставили диагноз, мне сразу захотелось застрелиться. Но там была моя мама, я не мог сделать этого перед ней и позволить ей убирать этот беспорядок,
– откровенно рассказал мужчина.
Чарли Шин / Фото Getty images
Сегодня Чарли находится на специальной терапии и даже проходил тестирование препарата от вируса.
Том Хэнкс
В 2013 году звезде "Фореста Гампа" диагностировали диабет второго типа. По словам актера, он пренебрежительно относился к своему здоровью, а также не обращал внимания на лишний вес.
Том Хэнкс / Фото из инстаграма звезды
Мой врач сказал: "Если вам удастся весить столько, сколько вы весили в старшей школе, вы фактически станете вполне здоровым, и у вас не будет диабета II типа." А я сказал: "Что ж, пусть у меня тогда будет диабет ІІ типа",
– пошутил Хэнкс.
Джим Керри
Популярный комедийный актер еще в 2004 году рассказал, что у него СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности). Из-за этого Керри даже был в глубокой депрессии.
Сегодня он выступает за борьбу со стигматизацией психических заболеваний.
Джим Керри / Фото Getty images
Тим Карри
В 2012 году у актера известного фильма "Один дома: Затерянный в Нью-Йорке" произошел инсульт. Карри потерял возможность самостоятельно передвигаться, поэтому уже много лет прикован к инвалидной коляске. Кроме того, у него заметен частичный паралич лица и есть проблемы с левой ногой. Хотя Тим и не снимается в кино, однако продолжает работать как актер дубляжа.
Тим Карри / Коллаж 24 Канала
Майкл Джей Фокс
В 30 лет звезда фильмов "Назад в будущее" услышал страшный диагноз – болезнь Паркинсона. Тогда врачи говорили, что у Майка есть 10 лет активной жизни, прежде чем недуг возьмет свое.
Тогда Фокс начал чрезмерно употреблять алкоголь, однако таки смог овладеть собой. Все годы он посвящает себя исследованию Паркинсона и помощи людям с этим диагнозом.
Майкл Джей Фокс / Фото Getty images
Сельма Блэр
Американская актриса, которая сыграла в фильме "Блондинка в законе", в 2018 году узнала о своем диагнозе – рассеянный склероз. Оказалось, что у звезды он протекал незаметно аж 15 лет.
Через год ей также диагностировали спастическую дисфонию, что повлияло на голосовые связки.
Сегодня звезда вынуждена передвигаться с помощью трости, а также часто появляется на публичных мероприятиях с собакой-поводырем.