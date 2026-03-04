От болезней не застрахован никто. Известные люди часто становятся примером того, как то или иное заболевание может кардинально изменить жизнь, пишет 24 Канал.

Какими болезнями болеют голливудские актеры?

Дэниел Рэдклифф

С самого детства звезда фильмов о "Гарри Поттере" страдает диспарксией – неврологическим заболеванием, которое затрудняет координацию движений и мелкую моторику. Из-за этого Рэдклифф не может самостоятельно завязать шнурки, водить авто или понятно писать от руки.

Диспарксия негативно влияла на его обучение в школе, однако помогла попробовать себя в актерстве. Дэниел не жалуется, ведь болезнь протекает в легкой форме. Однако его особенность побудила к помощи пациентам с редкими заболеваниями по всему миру.

Дэниел Рэдклифф / Фото Getty images

Брюс Уиллис

В феврале 2023 года стало известно, что актеру установили тяжелый диагноз: лобно-височная деменция. Первые симптомы начали проявляться еще в 2022 году, когда Брюс столкнулся с трудностями произношения, и врачи сначала диагностировали его состояние как афазию – нарушение речи. Однако со временем состояние актера ухудшалось, и только в 2023 году врачи смогли поставить точный диагноз.

Брюс Уиллис / Фото Getty images

В конце января жена актера рассказывала, что у Брюса прогрессирует неврологическое заболевание, а также ему диагностировали анозогнозию – состояние, при котором человек не осознает собственного диагноза.

Чарли Шин

Актер в 2015 году сообщил, что ему диагностировали ВИЧ. Это произошло еще за четыре года до того, как Чарли решил поделиться этой информацией публично.

В день, когда мне поставили диагноз, мне сразу захотелось застрелиться. Но там была моя мама, я не мог сделать этого перед ней и позволить ей убирать этот беспорядок,

– откровенно рассказал мужчина.

Чарли Шин / Фото Getty images

Сегодня Чарли находится на специальной терапии и даже проходил тестирование препарата от вируса.

Том Хэнкс

В 2013 году звезде "Фореста Гампа" диагностировали диабет второго типа. По словам актера, он пренебрежительно относился к своему здоровью, а также не обращал внимания на лишний вес.

Том Хэнкс / Фото из инстаграма звезды

Мой врач сказал: "Если вам удастся весить столько, сколько вы весили в старшей школе, вы фактически станете вполне здоровым, и у вас не будет диабета II типа." А я сказал: "Что ж, пусть у меня тогда будет диабет ІІ типа",

– пошутил Хэнкс.

Джим Керри

Популярный комедийный актер еще в 2004 году рассказал, что у него СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности). Из-за этого Керри даже был в глубокой депрессии.

Сегодня он выступает за борьбу со стигматизацией психических заболеваний.

Джим Керри / Фото Getty images

Тим Карри

В 2012 году у актера известного фильма "Один дома: Затерянный в Нью-Йорке" произошел инсульт. Карри потерял возможность самостоятельно передвигаться, поэтому уже много лет прикован к инвалидной коляске. Кроме того, у него заметен частичный паралич лица и есть проблемы с левой ногой. Хотя Тим и не снимается в кино, однако продолжает работать как актер дубляжа.

Тим Карри / Коллаж 24 Канала

Майкл Джей Фокс

В 30 лет звезда фильмов "Назад в будущее" услышал страшный диагноз – болезнь Паркинсона. Тогда врачи говорили, что у Майка есть 10 лет активной жизни, прежде чем недуг возьмет свое.

Тогда Фокс начал чрезмерно употреблять алкоголь, однако таки смог овладеть собой. Все годы он посвящает себя исследованию Паркинсона и помощи людям с этим диагнозом.

Майкл Джей Фокс / Фото Getty images

Сельма Блэр

Американская актриса, которая сыграла в фильме "Блондинка в законе", в 2018 году узнала о своем диагнозе – рассеянный склероз. Оказалось, что у звезды он протекал незаметно аж 15 лет.

Через год ей также диагностировали спастическую дисфонию, что повлияло на голосовые связки.

Сегодня звезда вынуждена передвигаться с помощью трости, а также часто появляется на публичных мероприятиях с собакой-поводырем.