Уже несколько лет звезда фильма "Крепкий орешек" не осознает, что болеет лобно-височной деменцией. Об этом Эмма Хеминг рассказала в подкасте Conversations With Cam Podcast.

Что сказала Эмма Хеминг о болезни Брюса Уиллиса?

В подкасте Эмма Хеминг поделилась опытом жизни с тяжелобольным Брюсом Уиллисом. У актера прогрессирует неврологическое заболевание, а также ему диагностировали анозогнозию – состояние, при котором человек не осознает собственного диагноза.

Уиллис болеет лобно-височной деменцией, которую обнаружили еще в 2023 году. По словам Эммы, то, что мужчина не догадывается о своей болезни, является своеобразным защитным механизмом. Она отметила, что это состояние одновременно является "и благословением, и проклятием", ведь Брюс никогда не связывал свое состояние с серьезным недугом.

Он никогда не связывал факт наличия этой болезни... И я очень рада, что он об этом не знает. Кстати, есть такой термин, это неврологическое состояние, которое сопровождает людей с подобным диагнозом, который называется "анозогнозия", когда мозг не может определить, что с ним происходит. Это часть болезни,

– отметила Эмма.

Что известно о болезни Брюса Уиллиса?