Уже декілька років зірка фільму "Міцний горішок" не усвідомлює, що хворіє на лобно-скроневу деменцію. Про це Емма Гемінг розповіла в подкасті Conversations With Cam Podcast.
Що сказала Емма Гемінг про хворобу Брюса Вілліса?
У подкасті Емма Гемінг поділилася досвідом життя з важкохворим Брюсом Віллісом. У актора прогресує неврологічне захворювання, а також йому діагностували анозогнозію – стан, за якого людина не усвідомлює власного діагнозу.
Вілліс хворіє на лобно-скроневу деменцію, яку виявили ще у 2023 році. За словами Емми, те, що чоловік не здогадується про свою хворобу, є своєрідним захисним механізмом. Вона зазначила, що цей стан водночас є "і благословенням, і прокляттям", адже Брюс ніколи не пов'язував свій стан із серйозною недугою.
Він ніколи не пов'язував факт наявності цієї хвороби... І я дуже рада, що він про це не знає. До речі, є такий термін, цей неврологічний стан, який супроводжує людей з подібним діагнозм, який називається "анозогнозія", коли мозок не може визначити, що з ним відбувається. Це частина хвороби,
– зазначила Емма.
Що відомо про хворобу Брюса Вілліса?
- Про погіршення стану здоров'я Брюса Вілліса стало відомо у 2022 році. Тоді йому діагностували афазію – неврологічний розлад, який ускладнює комунікацію.
- А вже у 2023 році лікарі уточнили діагноз і назвали його лобно-скроневою деменцією, повідомляло видання Variety.
- Це невиліковне захворювання, яке пошкоджує мозок, зокрема ділянки, що відповідають за поведінку, емоції та мову. Відомо, що ця хвороба прогресує з часом.
- Наразі Брюс Вілліс проживає у спеціальному будинку з цілодобовим доглядом окремо від своєї сім'ї, однак неподалік, аби рідні могли постійно контактувати з ним і навідуватися.
- Актор досі впізнає близьких, хоча з кожним днем це стає дедалі важче.
- Його сім'я активно підтримує його – зокрема нинішня дружина Емма Гемінг та колишня дружина Демі Мур разом із їхніми дітьми.