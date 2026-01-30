Уже декілька років зірка фільму "Міцний горішок" не усвідомлює, що хворіє на лобно-скроневу деменцію. Про це Емма Гемінг розповіла в подкасті Conversations With Cam Podcast.

Що сказала Емма Гемінг про хворобу Брюса Вілліса?

У подкасті Емма Гемінг поділилася досвідом життя з важкохворим Брюсом Віллісом. У актора прогресує неврологічне захворювання, а також йому діагностували анозогнозію – стан, за якого людина не усвідомлює власного діагнозу.

Вілліс хворіє на лобно-скроневу деменцію, яку виявили ще у 2023 році. За словами Емми, те, що чоловік не здогадується про свою хворобу, є своєрідним захисним механізмом. Вона зазначила, що цей стан водночас є "і благословенням, і прокляттям", адже Брюс ніколи не пов'язував свій стан із серйозною недугою.

Він ніколи не пов'язував факт наявності цієї хвороби... І я дуже рада, що він про це не знає. До речі, є такий термін, цей неврологічний стан, який супроводжує людей з подібним діагнозм, який називається "анозогнозія", коли мозок не може визначити, що з ним відбувається. Це частина хвороби,

– зазначила Емма.

Подкаст з Еммою Гемінг: дивіться відео онлайн

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса?