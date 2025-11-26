Цей сезон стане фінальним. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, коли вийдуть довгоочікувані епізоди 5 сезону.

Коли прем'єра 5 сезону серіалу "Дивні дива" на Netflix?

Прем'єра одного з найочікуваніших серіалів 2025 року відбудеться вже зовсім скоро. Відомо, що п'ятий сезон, який стане фінальним, виходитиме у три етапи – це доволі поширена практика на стримінговій платформі Netflix.

Перші чотири епізоди серіалу "Дивні дива" можна буде переглянути 27 листопада 2025 року. Ще три серії вийдуть майже за місяць – 26 грудня 2025 року. А фінальний, восьмий епізод побачить світ 1 січня 2026 року.

"Дивні дива": дивіться онлайн трейлер 5 сезону

Про що буде 5 сезон серіалу "Дивні дива"?

На фінальний сезон серіалу "Дивні дива" прихильники чекали понад три роки. Події цього сезону розгортатимуться восени 1987 року.

Після останніх потрясінь містечко Гокінс у штаті Індіана досі не оговталося. Та герої вже налаштовані знову об'єднати зусилля, аби знищити Векну. Де він зараз перебуває і які темні задуми готує – досі залишається загадкою для всіх, тож їм будь-що потрібно його знайти.

Але не все так просто. У місті запроваджують військовий карантин і посилюють полювання на Одинадцяту. Дівчина змушена переховуватися, однак тривога в Гокінсі лише зростає.

Видається, фінальна битва вже на порозі, і герої ще навіть не усвідомлюють, який жах їм доведеться здолати та чим пожертвувати.