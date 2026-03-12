6 березня фільм "Ну мам" вийшов на платформі Netflix. Тепер його можна дивитися легально, оформивши підписку, передає 24 Канал.

Про що фільм "Ну мам"?

Рейтинг IMDb: 6.5/10

У фільмі зібрані кілька історій, що переплітаються між собою. У ньому показані різні типи стосунків між матерями та дітьми – від дитинства до дорослого життя. Це зворушлива сімейна комедія про цінності, любов, прийняття та незалежність.

Все почалося з назви. Пам'ятаю, їхав у машині, і в голові просто "клацнуло": "НУ МАМ" – це ж ідеальна назва! Вона настільки містка, що не потрібно додатково продавати історію глядачу, бо все зрозуміло без слів. Мені хотілося створити вартісну, глибоку та якісну історію, яка по-справжньому відгукнулася б кожному. Формат альманаху дав змогу показати цю тему під різними кутами, зробивши фільм багатогранним,

– каже Євген Таллер про те, як народилася ідея фільму.

В інтерв'ю Bazilik Media продюсер також зізнався, що темою стрічки обрав стосунки між матерями і дітьми, адже хотів "поговорити через кіно зі своєю мамою", яка померла чотири роки тому.

Євген дуже сумує за мамою, тож хотів згадати їхні спільні моменти через фільм. Наприклад, одна з новел – списана з родини Таллера. У ній грають Олеся Жураківська, Олександр Ярема та Дмитро Павко.

У час, коли багато родин розділені тисячами кілометрів, ця комедія може бодай на мить повернути відчуття дому – в обійми рідних. Судячи з реакції залів, нам це вдалося – люди впізнають у героях своїх близьких,

– поділився продюсер.

"Ну мам": дивіться онлайн трейлер фільму

Акторський склад