24 Канал склав список історичних фільмів, які варті уваги. Обирайте, що подивитися сьогодні.

Які історичні фільми подивитися?

"Троя" (2004)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Події фільму розгортаються у 1193 році до нашої ери. Спадкоємець престолу міста Троя Паріс викрав дружину царя Спарти Менелая – Єлену. У боротьбу вступає його брат Агамемнон. Армію очолює Ахіллес. Воїни взяли Трою в облогу, яка тривала десять років.

"1917" (2019)

Рейтинг IMDb: 8.2/10

Сюжет фільму розгортається навколо двох британських солдатів під час Першої світової війни. Вони отримують завдання – доставити важливе повідомлення у тил ворога.

У солдатів обмаль часу, але вони не можуть допустити, щоб операція провалилася. Річ у тім, що тоді загине понад тисячу бійців, серед яких є рідний брат одного з головних героїв.

"Крути 1918" (2019)

Рейтинг IMDb: 5.9/10

Це український історичний фільм, режисером якого став Олексій Шапарєв. Головні ролі зіграли Євген Ламах, Олександр Піскунов, Максим Донець та Олексій Тритенко.

Події стрічки відбуваються взимку 1918 року. Чотириста безстрашних та відданих юнаків вступили у бій з чотиритисячною армією більшовиків. Бій проходив на залізничній станції Крути.

Серед відважних воїнів – брати Андрій та Олекса Савицькі, які закохуються в одну дівчину.

