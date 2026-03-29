24 Канал підготував добірку нових українських комедій на вечір. Ви зможете посміятися від душі та розслабитися.

Які нові українські комедії подивитися ввечері?

"Корпорат"

Рейтинг IMDb: 4.6/10

Сюжет фільму розгортається навколо працівників великої торгівельної компанії. Керівництво готується до скорочення, тож у колективі панує напруження та суперництво.

Під час корпоративу у Карпатах починається боротьба за робочі місця, а різні характери стикаються між собою. Саме цей захід повинен визначити, хто залишиться працювати у компанії.

"Корпорат": дивіться онлайн трейлер фільму

"Випробувальний термін"

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Поліна жила розкішне життя та ніколи не працювала. Та одного разу їй доводиться піти на випробувальний термін до рекламної агенції. На посаду креативного директора також претендує Роман.

За місяць Поліна та Роман мають проявити себе, щоб вибороти місце у компанії. Між головними героями починається боротьба за посаду, яка зрештою переходить у дещо більше.

"Випробувальний термін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ну мам"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Це сімейна комедія, яка ідеально підійде для вечора неділі. У фільмі показані історії, які знайомі кожному. У ньому розповідається про стосунки між матерями та дітьми – від дитинства до дорослого життя.

"Ну мам": дивіться онлайн трейлер фільму

