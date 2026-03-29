24 Канал подготовил подборку новых украинских комедий на вечер. Вы сможете посмеяться от души и расслабиться.
"Корпорат"
- Рейтинг IMDb: 4.6/10
Сюжет фильма разворачивается вокруг работников крупной торговой компании. Руководство готовится к сокращению, поэтому в коллективе царит напряжение и соперничество.
Во время корпоратива в Карпатах начинается борьба за рабочие места, а разные характеры сталкиваются между собой. Именно это мероприятие должно определить, кто останется работать в компании.
"Испытательный срок"
- Рейтинг IMDb: 5.8/10
Полина жила роскошной жизнью и никогда не работала. Но однажды ей приходится пойти на испытательный срок в рекламное агентство. На должность креативного директора также претендует Роман.
За месяц Полина и Роман должны проявить себя, чтобы завоевать место в компании. Между главными героями начинается борьба за должность, которая в конце концов переходит в нечто большее.
"Ну мам"
- Рейтинг IMDb: 6.5/10
Это семейная комедия, которая идеально подойдет для вечера воскресенья. В фильме показаны истории, которые знакомы каждому. В нем рассказывается об отношениях между матерями и детьми – от детства до взрослой жизни.
Какие украинские фильмы сейчас посмотреть в кино?
"Вижу тебя" – Матвей возвращается домой после лечения. Когда он хочет сделать селфи со своим братом, на экране телефона появляется лицо очаровательной незнакомки. Теперь мужчина наблюдает за жизнью девушки. Вдруг телефон ломается и связь теряется, поэтому Матвей отправляется на ее поиски.
"Скамер" – это история о двух братьях из Днепра, которые занимаются мошенничеством. Жизнь ребят меняет полномасштабное вторжение. Младший брат возвращается с фронта и решает использовать свои навыки в борьбе с врагами.