24 Канал подготовил подборку новых украинских комедий на вечер. Вы сможете посмеяться от души и расслабиться.

Какие новые украинские комедии посмотреть вечером?

"Корпорат"

Рейтинг IMDb: 4.6/10

Сюжет фильма разворачивается вокруг работников крупной торговой компании. Руководство готовится к сокращению, поэтому в коллективе царит напряжение и соперничество.

Во время корпоратива в Карпатах начинается борьба за рабочие места, а разные характеры сталкиваются между собой. Именно это мероприятие должно определить, кто останется работать в компании.

"Корпорат": смотрите онлайн трейлер фильма

"Испытательный срок"

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Полина жила роскошной жизнью и никогда не работала. Но однажды ей приходится пойти на испытательный срок в рекламное агентство. На должность креативного директора также претендует Роман.

За месяц Полина и Роман должны проявить себя, чтобы завоевать место в компании. Между главными героями начинается борьба за должность, которая в конце концов переходит в нечто большее.

"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ну мам"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Это семейная комедия, которая идеально подойдет для вечера воскресенья. В фильме показаны истории, которые знакомы каждому. В нем рассказывается об отношениях между матерями и детьми – от детства до взрослой жизни.

"Ну мам": смотрите онлайн трейлер фильма

