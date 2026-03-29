24 Канал составил список исторических фильмов, которые достойны внимания. Выбирайте, что посмотреть сегодня.
Какие исторические фильмы посмотреть?
"Троя" (2004)
- Рейтинг IMDb: 7.3/10
События фильма разворачиваются в 1193 году до нашей эры. Наследник престола города Троя Парис похитил жену царя Спарты Менелая – Елену. В борьбу вступает его брат Агамемнон. Армию возглавляет Ахиллес. Воины взяли Трою в осаду, которая длилась десять лет.
"1917" (2019)
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
Сюжет фильма разворачивается вокруг двух британских солдат во время Первой мировой войны. Они получают задание – доставить важное сообщение в тыл врага.
У солдат мало времени, но они не могут допустить, чтобы операция провалилась. Дело в том, что тогда погибнет более тысячи бойцов, среди которых есть родной брат одного из главных героев.
"Круты 1918" (2019)
- Рейтинг IMDb: 5.9/10
Это украинский исторический фильм, режиссером которого стал Алексей Шапарев. Главные роли сыграли Евгений Ламах, Александр Пискунов, Максим Донец и Алексей Тритенко.
События ленты происходят зимой 1918 года. Четыреста бесстрашных и преданных юношей вступили в бой с четырехтысячной армией большевиков. Бой проходил на железнодорожной станции Круты.
Среди отважных воинов – братья Андрей и Олекса Савицкие, которые влюбляются в одну девушку.
Лучшие украинские фильмы всех времен
Кстати, ранее мы писали о 100 лучших украинских фильмов всех времен. Рейтинг составил Национальный центр Александра Довженко, который опросил около 70 кинокритиков. Среди лент:
"Тени забытых предков" (1964), Сергей Параджанов
"Земля" (1930), Александр Довженко
"Человек с киноаппаратом" (1930), Дзига Вертов
"Племя" (2014), Мирослав Слабошпицкий
"Каменный крест" (1968), Леонид Осыка
"Астенический синдром" (1989), Кира Муратова
"Полеты во сне и наяву" (1982), Роман Балаян
"Белая птица с черной отметиной" (1970), Юрий Ильенко
"Долгие проводы" (1971), Кира Муратова
"Вавилон XX" (1979), Иван Миколайчук