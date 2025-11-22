Творці серіалу вирішили розділити 5 сезон на 3 частини: перша вийде наступного четверга, 27 листопада, друга – 26 грудня, а третя – 1 січня. Що відомо про фінал "Дивних див", розповість 24 Канал.
Не пропустіть Одразу 2 українські серіали стали найпопулярнішими на Netflix
Що відомо про 5 сезон серіалу "Дивні дива"?
5 сезон починається восени 1987 року. Містечко Гокінс, штат Індіана, постраждало від відкриття Розломів, а герої об'єднуються, щоб знайти та вбити Векну. Однак невідомо, де він та які має плани.
Уряд ускладнив ситуацію, оскільки ввів у місті військовий карантин та посилив полювання на Одинадцять, через що вона знову змушена ховатися. Наближається річниця зникнення Вілла, тож жах сильнішає.
Фінальна битва вже близько, а на героїв чекає темрява, з якою вони не стикалися раніше. Щоб подолати цей кошмар, потрібно діяти всім – разом та востаннє.
Я думаю, що унікальність цього сезону полягає в тому, що він починається трохи хаотично, тому що наші герої зрештою програли наприкінці 4 сезону,
– розповідав один із творців серіалу Росс Даффер.
"Дивні дива" 5 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу
У фінальному сезоні глядачі побачать знайомі та нові обличчя. До акторського складу "Дивних див" приєдналися Нелл Фішер, Джейк Коннеллі, Алекс Бро та Лінда Гамільтон.
Акторський склад 5 сезону "Дивних див":
- Вайнона Райдер – Джойс Байєрс
- Девід Гарбор – Джим Гоппер
- Міллі Боббі Браун – Одинадцять
- Фінн Вулфхард – Майкл Вілер
- Гейтен Матараццо – Дастін Гендерсон
- Калеб Маклафлін – Лукас Сінклер
- Ноа Шнапп – Вілл Баєрс
- Седі Сінк – Макс Мейфілд
- Наталія Даєр – Ненсі Вілер
- Чарлі Гітон – Джонатан Баєрс
- Джо Кірі – Стів Гаррінґтон
- Мая Гоук – Робін Баклі
- Пріа Фергюсон – Еріка Сінклер
- Бретт Гельман – Мюррей Бауман
- Джеймі Кемпбелл Бауер – Векна
- Кара Буоно – Карен Вілер
- Емібет Макналті – Вікі
- Нелл Фішер – Холлі Вілер
- Джейк Коннеллі – Дерек
- Алекс Бро – лейтенант Акерс
- Лінда Гамільтон – докторка Кей
Міллі Боббі Браун у серіалі "Дивні дива" / Фото Netflix
5 сезон серіалу "Дивні дива" складатиметься з 8 епізодів.
Що головні актори говорили про своїх героїв?
Міллі Боббі Браун: "Одинадцять тренується. Вона у стані воїна, і це перший раз, коли ви побачите Одинадцять у такому стані на початку сезону. Що стосується її мислення, то вона думає лише про захист своїх друзів. Її друзі – це її обрана родина, тому вона зробить усе можливе, щоб захистити їх".
Гейтен Матараццо: "Дастін трохи пригнічений. Я думаю, що всі, мабуть, замислюються про стан, у якому зараз знаходиться Гокінс, і банді стає дещо важче зібратися з силами. Ми всі маємо справу з повсякденними питаннями безпеки всіх та зі з'ясуванням місця розташування Векни, маючи при цьому купу нерозпакованого багажу з подій попереднього сезону".
Калеб Маклафлін: "На початку сезону завжди все гаразд, але це перший сезон, у якому ми починаємо, і ставки ті ж самі, що й там, де ми зупинилися. Ми не перемогли Векну, і проблема все ще існує. Ми все ще намагаємося розібратися з цим і, можливо, не зможемо, тому ви відчуваєте цей тягар на Лукасі, як і на всіх інших. Усі на межі, і ми всі просто намагаємося зберегти надію".
Міллі Боббі Браун та Фінн Вулфхард у серіалі "Дивні дива" / Фото Netflix
Ноа Шнапп: "Вілл повернувся до складу Гокінса цього сезону. Минулого сезону він не грав у складі Гокінса, тож тепер ми бачимо наслідки його повернення. Ми одразу ж почали грати в цьому сезоні, що справді захопливо, і будь-який інший сезон ми починали не так, як раніше. Усі зібралися в одному місці, і в нас усіх одна мета".
Седі Сінк: "Ми закінчили 4 сезон у важких для Макс обставинах. Її останні хвилини були проведені на лікарняному ліжку. Одинадцять шукала її в Пустоті та не змогла знайти, тож Макс точно не та, якою була колись. Однак маленький проблиск надії все ще є, і її друзі тримаються за нього".
Фінн Вулфхард: "Майк повернувся до режиму лідерства і взяв на себе більше відповідальності за планування цих місій, і він і вся банда віддані пошуку Векни та припиненню цього".