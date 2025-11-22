Творці серіалу вирішили розділити 5 сезон на 3 частини: перша вийде наступного четверга, 27 листопада, друга – 26 грудня, а третя – 1 січня. Що відомо про фінал "Дивних див", розповість 24 Канал.

Не пропустіть Одразу 2 українські серіали стали найпопулярнішими на Netflix

Що відомо про 5 сезон серіалу "Дивні дива"?

5 сезон починається восени 1987 року. Містечко Гокінс, штат Індіана, постраждало від відкриття Розломів, а герої об'єднуються, щоб знайти та вбити Векну. Однак невідомо, де він та які має плани.

Уряд ускладнив ситуацію, оскільки ввів у місті військовий карантин та посилив полювання на Одинадцять, через що вона знову змушена ховатися. Наближається річниця зникнення Вілла, тож жах сильнішає.

Фінальна битва вже близько, а на героїв чекає темрява, з якою вони не стикалися раніше. Щоб подолати цей кошмар, потрібно діяти всім – разом та востаннє.

Я думаю, що унікальність цього сезону полягає в тому, що він починається трохи хаотично, тому що наші герої зрештою програли наприкінці 4 сезону,

– розповідав один із творців серіалу Росс Даффер.

"Дивні дива" 5 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

У фінальному сезоні глядачі побачать знайомі та нові обличчя. До акторського складу "Дивних див" приєдналися Нелл Фішер, Джейк Коннеллі, Алекс Бро та Лінда Гамільтон.

Акторський склад 5 сезону "Дивних див":

Вайнона Райдер – Джойс Байєрс

– Джойс Байєрс Девід Гарбор – Джим Гоппер

– Джим Гоппер Міллі Боббі Браун – Одинадцять

– Одинадцять Фінн Вулфхард – Майкл Вілер

– Майкл Вілер Гейтен Матараццо – Дастін Гендерсон

– Дастін Гендерсон Калеб Маклафлін – Лукас Сінклер

– Лукас Сінклер Ноа Шнапп – Вілл Баєрс

– Вілл Баєрс Седі Сінк – Макс Мейфілд

– Макс Мейфілд Наталія Даєр – Ненсі Вілер

– Ненсі Вілер Чарлі Гітон – Джонатан Баєрс

– Джонатан Баєрс Джо Кірі – Стів Гаррінґтон

– Стів Гаррінґтон Мая Гоук – Робін Баклі

– Робін Баклі Пріа Фергюсон – Еріка Сінклер

– Еріка Сінклер Бретт Гельман – Мюррей Бауман

– Мюррей Бауман Джеймі Кемпбелл Бауер – Векна

– Векна Кара Буоно – Карен Вілер

– Карен Вілер Емібет Макналті – Вікі

– Вікі Нелл Фішер – Холлі Вілер

– Холлі Вілер Джейк Коннеллі – Дерек

– Дерек Алекс Бро – лейтенант Акерс

– лейтенант Акерс Лінда Гамільтон – докторка Кей

Міллі Боббі Браун у серіалі "Дивні дива" / Фото Netflix

5 сезон серіалу "Дивні дива" складатиметься з 8 епізодів.

Що головні актори говорили про своїх героїв?

Міллі Боббі Браун: "Одинадцять тренується. Вона у стані воїна, і це перший раз, коли ви побачите Одинадцять у такому стані на початку сезону. Що стосується її мислення, то вона думає лише про захист своїх друзів. Її друзі – це її обрана родина, тому вона зробить усе можливе, щоб захистити їх".

Гейтен Матараццо: "Дастін трохи пригнічений. Я думаю, що всі, мабуть, замислюються про стан, у якому зараз знаходиться Гокінс, і банді стає дещо важче зібратися з силами. Ми всі маємо справу з повсякденними питаннями безпеки всіх та зі з'ясуванням місця розташування Векни, маючи при цьому купу нерозпакованого багажу з подій попереднього сезону".

Калеб Маклафлін: "На початку сезону завжди все гаразд, але це перший сезон, у якому ми починаємо, і ставки ті ж самі, що й там, де ми зупинилися. Ми не перемогли Векну, і проблема все ще існує. Ми все ще намагаємося розібратися з цим і, можливо, не зможемо, тому ви відчуваєте цей тягар на Лукасі, як і на всіх інших. Усі на межі, і ми всі просто намагаємося зберегти надію".

Міллі Боббі Браун та Фінн Вулфхард у серіалі "Дивні дива" / Фото Netflix

Ноа Шнапп: "Вілл повернувся до складу Гокінса цього сезону. Минулого сезону він не грав у складі Гокінса, тож тепер ми бачимо наслідки його повернення. Ми одразу ж почали грати в цьому сезоні, що справді захопливо, і будь-який інший сезон ми починали не так, як раніше. Усі зібралися в одному місці, і в нас усіх одна мета".

Седі Сінк: "Ми закінчили 4 сезон у важких для Макс обставинах. Її останні хвилини були проведені на лікарняному ліжку. Одинадцять шукала її в Пустоті та не змогла знайти, тож Макс точно не та, якою була колись. Однак маленький проблиск надії все ще є, і її друзі тримаються за нього".

Фінн Вулфхард: "Майк повернувся до режиму лідерства і взяв на себе більше відповідальності за планування цих місій, і він і вся банда віддані пошуку Векни та припиненню цього".