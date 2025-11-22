Создатели сериала решили разделить 5 сезон на 3 части: первая выйдет в следующий четверг, 27 ноября, вторая – 26 декабря, а третья – 1 января. Что известно о финале "Очень странных дел", расскажет 24 Канал.

Что известно о 5 сезоне сериала "Очень странные дела"?

5 сезон начинается осенью 1987 года. Городок Хокинс, штат Индиана, пострадал от открытия Разломов, а герои объединяются, чтобы найти и убить Векну. Однако неизвестно, где он и какие имеет планы.

Правительство усложнило ситуацию, поскольку ввело в городе военный карантин и усилило охоту на Одиннадцать, из-за чего она снова вынуждена скрываться. Приближается годовщина исчезновения Вилла, поэтому ужас усиливается.

Финальная битва уже близко, а героев ждет темнота, с которой они не сталкивались раньше. Чтобы преодолеть этот кошмар, нужно действовать всем – вместе и в последний раз.

Я думаю, что уникальность этого сезона заключается в том, что он начинается немного хаотично, потому что наши герои в конце концов проиграли в конце 4 сезона,

– рассказывал один из создателей сериала Росс Даффер.

В финальном сезоне зрители увидят знакомые и новые лица. К актерскому составу "Очень странных дел" присоединились Нелл Фишер, Джейк Коннелли, Алекс Бро и Линда Гамильтон.

Актерский состав 5 сезона "Очень странных дел":

Вайнона Райдер – Джойс Байерс

– Джойс Байерс Дэвид Харбор – Джим Хоппер

– Джим Хоппер Милли Бобби Браун – Одиннадцать

– Одиннадцать Финн Вулфхард – Майкл Уилер

– Майкл Уилер Гейтен Матараццо – Дастин Хендерсон

– Дастин Хендерсон Калеб Маклафлин – Лукас Синклер

– Лукас Синклер Ноа Шнапп – Уилл Байерс

– Уилл Байерс Сэди Синк – Макс Мейфилд

– Макс Мейфилд Наталия Дайер – Нэнси Уилер

– Нэнси Уилер Чарли Хитон – Джонатан Байерс

– Джонатан Байерс Джо Кири – Стив Харрингтон

– Стив Харрингтон Майя Хоук – Робин Бакли

– Робин Бакли Приа Фергюсон – Эрика Синклер

– Эрика Синклер Бретт Гельман – Мюррей Бауман

– Мюррей Бауман Джейми Кэмпбелл Бауэр – Векна

– Векна Кара Буоно – Карен Уилер

– Карен Уилер Эмибет Макналти – Вики

– Вики Нелл Фишер – Холли Уилер

– Холли Уилер Джейк Коннелли – Дерек

– Дерек Алекс Бро – лейтенант Акерс

– лейтенант Акерс Линда Хэмильтон – доктор Кей

5 сезон сериала "Очень странные дела" будет состоять из 8 эпизодов.

Что главные актеры говорили о своих героях?

Милли Бобби Браун: "Одиннадцать тренируется. Она в состоянии воина, и это первый раз, когда вы увидите Одиннадцать в таком состоянии в начале сезона. Что касается ее мышления, то она думает только о защите своих друзей. Ее друзья – это ее избранная семья, поэтому она сделает все возможное, чтобы защитить их".

Гейтен Матараццо: "Дастин немного подавлен. Я думаю, что все, видимо, задумываются о состоянии, в котором сейчас находится Хокинс, и банде становится несколько труднее собраться с силами. Мы все имеем дело с повседневными вопросами безопасности всех и с выяснением местоположения Векны, имея при этом кучу нераспакованного багажа с событий предыдущего сезона".

Калеб Маклафлин: "В начале сезона всегда все хорошо, но это первый сезон, в котором мы начинаем, и ставки те же самые, что и там, где мы остановились. Мы не победили Векну, и проблема все еще существует. Мы все еще пытаемся разобраться с этим и, возможно, не сможем, поэтому вы чувствуете это бремя на Лукасе, как и на всех остальных. Все на грани, и мы все просто пытаемся сохранить надежду".

Ноа Шнапп: "Уилл вернулся в состав Хокинса в этом сезоне. В прошлом сезоне он не играл в составе Хокинса, и теперь мы видим последствия его возвращения. Мы сразу же начали играть в этом сезоне, что действительно захватывающе, и любой другой сезон мы начинали не так, как раньше. Все собрались в одном месте, и у нас всех одна цель".

Сэди Синк: "Мы закончили 4 сезон в тяжелых для Макс обстоятельствах. Ее последние минуты были проведены на больничной койке. Одиннадцать искала ее в Пустоте и не смогла найти, поэтому Макс точно не та, которой была когда-то. Однако маленький проблеск надежды все еще есть, и ее друзья держатся за него".

Финн Вулфхард: "Майк вернулся к режиму лидерства и взял на себя больше ответственности за планирование этих миссий, и он и вся банда преданы поиску Векны и прекращению этого".