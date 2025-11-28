Сьогодні 24 Канал розповість про турецьких акторів, які приїжджали до Росії під час війни. Серед них, зокрема, є зірка серіалу "Постукай у мої двері" Ханде Ерчел, яку зараз активно обговорюють в Threads.

До теми Пробила дно: зірка серіалу "Постукай в мої двері" знову осоромилась приїздом в Росію

Які турецькі актори їздили до Росії під час війни?

Ханде Ерчел

Ханде Ерчел відома за серіалом "Постукай у мої двері". Днями акторка вдруге приїхала в Росію. Цього разу – з нагоди прем'єри фільму "Два світи, одне бажання", де зіграла головну роль. Ба більше, знаменитість відсвяткувала 32-річчя у Москві й поділилася фотографіями з дня народження в інстаграмі.

Ханде Ерчел відсвяткувала 32-річчя в Москві / Фото з інстаграму акторки

Бурак Озчівіт

Бурак Озчівіт, найбільш відомий за роллю Малкочоглу Балі-бея в серіалі "Величне століття. Роксолана", у серпні 2024 року приїхав у Татарстан для зйомок в російському фільмі "Йолки-11".

Тоді актор не вперше відвідував Росію: він був у Москві у лютому того ж року та в липні 2022 року.

Бурак Озчівіт у Росії / Фото з інстаграму актора

Хафсанур Санджактутанта та Кубілай Ака

Улітку 2025 року Хафсанур Санджактутан відвідала Москву для участі у футбольно-музичному фестивалі. До неї приєдналися й інші турецькі актори, зокрема Кубілай Ака та Еркан Колчак Кьостенділь.

Хафсанур Санджактутанта та Кубілай Ака / Фото з інстаграму

Бариш Ардуч

У січні 2025 року Бариш Ардуч приїжджав до Москви разом із Ханде Ерчел. Актори презентували фільм "У погоні за вітром", в якому зіграли головні ролі.