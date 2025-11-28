Сегодня 24 Канал расскажет о турецких актерах, которые приезжали в Россию во время войны. Среди них, в частности, есть звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел, которую сейчас активно обсуждают в Threads.

Какие турецкие актеры ездили в Россию во время войны?

Ханде Эрчел

Ханде Эрчел известна по сериалу "Постучись в мою дверь". На днях актриса во второй раз приехала в Россию. На этот раз – по случаю премьеры фильма "Два мира, одно желание", где сыграла главную роль. Более того, знаменитость отпраздновала 32-летие в Москве и поделилась фотографиями с дня рождения в инстаграме.

Ханде Эрчел отпраздновала 32-летие в Москве / Фото из инстаграма актрисы

Бурак Озчивит

Бурак Озчивит, наиболее известен по роли Малкочоглу Бали-бея в сериале "Великолепный век. Роксолана", в августе 2024 года приехал в Татарстан для съемок в российском фильме "Елки-11".

Тогда актер не впервые посещал Россию: он был в Москве в феврале того же года и в июле 2022 года.

Бурак Озчивит в России / Фото из инстаграма актера

Хафсанур Санджактутанта и Кубилай Ака

Летом 2025 года Хафсанур Санджактутан посетила Москву для участия в футбольно-музыкальном фестивале. К ней присоединились и другие турецкие актеры, в частности Кубилай Ака и Эркан Колчак Кьостендиль.

Хафсанур Санджактутанта и Кубилай Ака / Фото из инстаграма

Барыш Ардуч

В январе 2025 года Барыш Ардуч приезжал в Москву вместе с Ханде Эрчел. Актеры презентовали фильм "В погоне за ветром", в котором сыграли главные роли.