У новій добірці 24 Каналу розповідаємо про українські фільми для затишного вечора – з яскравими персонажами та абсурдними життєвими ситуаціями, які знайомі кожному.

"Скажене весілля"

Рік: 2018

Рейтинг IMDb: 6.1

Комедійна історія про батька, який мріє, щоб у нього був "ідеальний український зять", але донька привозить додому нареченого-іноземця. Тож тепер чоловік всіляко намагається зірвати весілля й відбуваються чимало кумедних ситуацій, які доводять, що любов сильніша за стереотипи. У цій історії є аж 3 частини.

"Скажене весілля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я, ти, він, вона"

Рік: 2018

Рейтинг IMDb: 5.3

Максим і Яна вирішують розлучитися після 10 років шлюбу. Однак суд не поспішає вдовольнити це бажання і дає їм місяць на примирення. Протягом цього часу життя героїв перетворюється на суцільну пригоду, яка допомагає їм по-іншому побачити одне одного.

"Я, ти, він, вона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мої думки тихі"

Рік: 2019

Рейтинг IMDb: 7.8

Прекрасні історія з Ірмою Вітовською у головній ролі. Вона зіграла маму молодого звукорежисера, який отримує шанс записати голоси рідкісних тварин на Закарпатті. У подорож хлопець відправляється разом із мамою і ця мандрівка перетворюється на теплу та іронічну розповідь про стосунки батьків і дітей, мрії та намагання знайти своє місце у світі.

"Мої думки тихі": дивіться онлайн трейлер фільму