Хлопець озвучив у стрічці головного героя, тож народна артистка прийшла підтримати свого сина. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання ТСН.
Радимо Як виглядають головні герої 4 сезону "Бріджертонів" у реальному житті
Що відомо про допрем'єрний показ фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій"?
Прем'єра відбулася в столичному кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Республіка. На заході з'явилося чимало відомих людей, аби подивитися допрем'єрний показ драми про спорт студії A24 під назвою "Марті Супрім. Геній комбінацій". У стрічці головну роль зіграв Тімоті Шаламе, який днями опинився в центрі скандалу через байдужість до українців. Більше читайте за посиланням.
Головного персонажа у стрічці озвучив український актор В'ячеслав Хостікоєв, син Наталії Сумської, народної артистки України. Тож вони удвох з'явилися на допрем'єрному показі.
Допрем'єрний показ фільму "Марті Супрім. Геній комбінацій" / Фото ТСН
Також на заході можна було помітити інших знаменитостей, серед яких Женя Галич, Анатолій Анатоліч, Островський, Анастасія Половинкина, Роман Свічкоренко з дружиною Валерією Чернецькою та інших українських відомих особистостей.
Що відомо про фільм "Марті Супрім. Геній комбінацій"?
- "Марті Супрім. Геній комбінацій" – це американський фільм, прем'єра якого відбулася 25 грудня 2025 року.
- В український прокат стрічка вийшла 15 січня 2026 року.
- Це спортивна трагікомедія, яку зрежисував Джош Сафді.
"Марті Супрім. Геній комбінацій": дивіться онлайн трейлер фільму
- Головні ролі у фільмі зіграли Тімоті Шаламе та Ґвінет Пелтроу.
- Відомо, що це наймасштабніший фільм компанії A24.
- Критики відгукуються про стрічку максимально схвально та позитивно.
- Сюжет розгортається навколо легендарного американського гравця в настільний теніс, на ім'я Марті Рейсман.