Цікаво, що дехто з голлівудських акторок розпочав свій шлях у кіно ще у дитинстві. Тому 24 Канал розповість якими були їхні дебютні ролі у фільмах.

Анджеліна Джолі – "У пошуках виходу" (Теш)

Рейтинг IMDb: 5,1

Маленька Джолі знялась у комедії, яка розповідає про двох картярів, які програли всі гроші та ще й нажили собі ворогів у Нью-Йорку. Вони вимушені покинути місто й податись до Лас-Вегаса.

Перша роль Анджеліни Джолі у кіно / Кадр із фільму

Марго Роббі – "Сусіди" (Онна Фрідмен Браун)

Рейтинг IMDb: 5,7

Це культова мильна опера про життя вигаданого передмістя Мельбурна. Довга історія розпочалась з трьох сімей – Ремсі, Робінсонів і Кларків. Марго дебютувала в кіно саме у цьому серіалі. Там вона знімалась з 2008 по 2011 роки.

Перша роль Марго Роббі у кіно / Кадр із серіалу

Дженніфер Еністон – "Лепрекон" (Торі Редінг)

Рейтинг IMDb: 4,8

Зірка серіалу "Друзі" вперше з'явилась на екранах в американському фільмі жахів. Сюжет розповідає про зловісного лепрекона, який полює за своїм золотом. Спершу цю істоту вдається ув'язнити в ящику, однак через 10 років мешканці будинку випадково звільняють його.

Перша роль Дженніфер Еністон у кіно / Кадр із фільму

Емма Стоун – "Суперперці" (Джулс)

Рейтинг IMDb: 7,6

Це американська комедія про трьох товаришів, які у школі мають статус невдах. Перед випускним вони намагаються придбати алкоголь для вечірки, щоб підвищити свою популярність і врешті втратити цноту. Однак пошук алкоголю перетворюється на божевільну ніч.

Для Емми це була перша роль. Ба більше, стрічка отримала доволі високу рейтингову оцінку.

Перша роль Емми Стоун у кіно / Кадр із фільму

Енн Гетевей – "Щоденники принцеси" (Міа Термополіс)

Рейтинг IMDb: 6,4

Одного дня юна Міа дізнається що вона принцеса. На її плечі падає королівський обов'язок, тому життя перевертається з ніг на голову. Їй потрібно вивчити правила не тільки королівства, а ще й привести до ладу зовнішній вигляд, а також навчитись манер поведінки.

Відзначимо, що Гетевей з цією роллю впоралась на відмінно. Здається, що персонаж був створений спеціально для неї.

Перша роль Енн Гетевей у кіно / Кадр із фільму

Джулія Робертс – "Містична піца" (Дейзі Аруджо)

Рейтинг IMDb: 6,4

Події фільму розгортаються у курортному містечку Містика, де завершився літній сезон. Три офіціантки з кафе "Містична піца" все ще мріють, що знайдуть кохання. Джоджо збирається заміж за друга дитинства, але непритомніє біля вівтаря. Кет закохана в Тіма, але він вже одружений. Дейзі ж здатна закрутити голову кожному чоловіку.

Цей фільм з Джулією Робертс точно вартий вашої уваги. Не завжди ж дивитись популярну "Красуню".

Перша роль Джулії Робертс у кіно / Кадр із фільму

