Интересно, что некоторые из голливудских актрис начали свой путь в кино еще в детстве. Поэтому 24 Канал расскажет какими были их дебютные роли в фильмах.

Анджелина Джоли – "В поисках выхода" (Тэш)

Рейтинг IMDb: 5,1

Маленькая Джоли снялась в комедии, которая рассказывает о двух картежниках, которые проиграли все деньги и еще и нажили себе врагов в Нью-Йорке. Они вынуждены покинуть город и отправиться в Лас-Вегас.

Первая роль Анджелины Джоли в кино / Кадр из фильма

Марго Робби – "Соседи" (Онна Фридмен Браун)

Рейтинг IMDb: 5,7

Это культовая мыльная опера о жизни вымышленного пригорода Мельбурна. Длинная история началась с трех семей – Рэмси, Робинсонов и Кларков. Марго дебютировала в кино именно в этом сериале. Там она снималась с 2008 по 2011 годы.

Первая роль Марго Робби в кино / Кадр из сериала

Дженнифер Энистон – "Лепрекон" (Тори Рединг)

Рейтинг IMDb: 4,8

Звезда сериала "Друзья" впервые появилась на экранах в американском фильме ужасов. Сюжет рассказывает о зловещем лепреконе, который охотится за своим золотом. Сначала это существо удается заключить в ящике, однако через 10 лет жители дома случайно освобождают его.

Первая роль Дженнифер Энистон в кино / Кадр из фильма

Эмма Стоун – "Суперперцы" (Джулс)

Рейтинг IMDb: 7,6

Это американская комедия о трех товарищах, которые в школе имеют статус неудачников. Перед выпускным они пытаются приобрести алкоголь для вечеринки, чтобы повысить свою популярность и в конце концов потерять девственность. Однако поиск алкоголя превращается в сумасшедшую ночь.

Для Эммы это была первая роль. Более того, лента получила довольно высокую рейтинговую оценку.

Первая роль Эммы Стоун в кино / Кадр из фильма

Энн Хэтэуэй – "Дневники принцессы" (Миа Термополис)

Рейтинг IMDb: 6,4

Однажды юная Миа узнает что она принцесса. На ее плечи падает королевский долг, поэтому жизнь переворачивается с ног на голову. Ей нужно изучить правила не только королевства, а еще и привести в порядок внешний вид, а также научиться манерам поведения.

Отметим, что Хэтэуэй с этой ролью справилась на отлично. Кажется, что персонаж был создан специально для нее.

Первая роль Энн Хэтэуэй в кино / Кадр из фильма

Джулия Робертс – "Мистическая пицца" (Дейзи Аруджо)

Рейтинг IMDb: 6,4

События фильма разворачиваются в курортном городке Мистика, где завершился летний сезон. Три официантки из кафе "Мистическая пицца" все еще мечтают, что найдут любовь. Джоджо собирается замуж за друга детства, но теряет сознание у алтаря. Кэт влюблена в Тима, но он уже женат. Дейзи же способна вскружить голову любому мужчине.

Этот фильм с Джулией Робертс точно стоит вашего внимания. Не всегда же смотреть популярную "Красотку".

Первая роль Джулии Робертс в кино / Кадр из фильма

