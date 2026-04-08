Но пока еще есть время до того, чтобы бежать в кино и смотреть любимую ленту о мире моды, 24 Канал рекомендует несколько фильмов, которые моментами очень похожи на культовую историю.

"Модная штучка", 2015

Рейтинг IMDb: 5,8

Кейт с детства мечтала стать дизайнером. Чтобы создать собственное платье, она часами читает модные журналы, а также ходит на показы. Из-за того что ее папа является владельцем супермаркетов, девушке постоянно отказывают в работе. Но Кейт не планирует сдаваться, а таки стремится достичь своей цели.

"Круэлла", 2021

Рейтинг IMDb: 7,3

История начинается с того как маленькая Круэлла стала легендарной де Виль с оригинальным стилем и одержимостью мести. Она готова на все, чтобы достичь успеха, и удастся ли ей это?

Девушка, которая жила с мальчишками в заброшенном здании вдруг становится едва ли не лучшим дизайнером в элитном салоне.

"Стажер", 2015

Рейтинг IMDb: 7,1

70-летний Бен Уиттаккер устраивается стажером в модный онлайн-магазин. Владелица магазина – Джулия, очень ценит нового работника, ведь убеждена, что его опыт и мудрость ей помогут.

"Дом Гуччи", 2021

Рейтинг IMDb: 6,6

Драма, снятая на основе реальных событий, рассказывает о наследнике модного дома "Gucci". В результате Маурицио становится жертвой убийства, а его бывшая жена оказывается на скамье подозреваемых.

Эта лента вызвала резонанс даже в реальном мире известной семьи.

Что известно о продолжении фильма "Дьявол носит Prada"?

. Сюжет авторами в трейлерах почти не раскрыт, однако известно, что Энн станет редактором "Подиума". Тем временем компания 20th Century Studios опубликовала финальный трейлер фильма, который за несколько дней после релиза собрал более 6 миллионов просмотров.

"Дьявол носит Prada 2": смотрите онлайн трейлер фильма